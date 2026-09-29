Tunisie: Huile d'olive bio - 597 MD de recettes à l'export à fin août 2026

Les exportations des produits agricoles biologiques tunisiennes ont drainé des recettes s'élevant à 669,2 millions de dinars (MD), durant les huit premiers mois de l'année 2026, ce qui représente une progression de 19,8%, en comparaison avec la même période de l'année écoulée, c'est ce qui ressort des données, publiées, lundi, par l'Observatoire National de l'Agriculture (Onagri).

Cette hausse est expliquée par l'accroissement du volume global des quantités exportées de 14,5%. Celles-ci ont dépassé 51,9 mille tonnes, à fin août 2026, grâce, essentiellement, à l'augmentation des exportations de l'huile d'olive biologique de 19,7%, atteignant les 45,6 mille tonnes.

L'huile d'olive, qui représente plus de 89,2% de l'ensemble des exportations agricoles biologiques en Tunisie, a drainé, à elle seule, des recettes de l'ordre de 597 MD.

De même, les exportations des dattes biologiques ont enregistré une évolution remarquable (+23,3%), ce qui a permis de générer des recettes estimées à 69,2 MD.

D'après les données de l'ONAGRI, l'Italie se classe en premier importateur des produits biologiques tunisiens, accaparant 34% des quantités exportées, suivi par l'Espagne (22%) et les Etats Unies d'Amérique (21%) et la France (8%).