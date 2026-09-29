Sénégal: Accès à l'électricité - Les besoins de financement résiduels estimés à 395,8 milliards de F CFA

Les besoins de financement résiduels estimés à 395,8 milliards de F CFA pour l'accès universel à l'électricité au Sénégal, à l'horizon 2029, notamment dans le milieu rural avec 6 471 localités restant à électrifier. C'est ce qui ressort des données publiées lundi par le ministre de l'Énergie et du Pétrole.

L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Énergie et du Pétrole et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, réunira le 6 octobre prochain à Dakar les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile autour d'un objectif : atteindre l'accès universel à l'électricité au Sénégal.

Cinq ans après la table ronde de 2021 organisée autour de cette thématique, le Sénégal a franchi des étapes décisives. Le chemin restant est désormais chiffré, localisé et budgétisé, selon le ministère en charge de l'Énergie et du Pétrole.

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Ainsi, d'après les données rendues publiques lundi par la tutelle, le taux national d'accès à l'électricité est actuellement à 86,2 % à travers le pays et pour le monde rural, il est à 69,8 %. Lors de la table ronde de 2021, le ministère indique que 237 milliards FCFA ont été mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers (PTF). Et aujourd'hui, les besoins de financement résiduels sont de 395,8 milliards de FCFA, avec 6 471 localités qui restent à électrifier à l'horizon 2029.

Poursuivre des investissements dans l'électrification rurale

L'objectif est désormais d'achever l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029, en concentrant les efforts sur les zones encore insuffisamment couvertes. Cette ambition repose sur la poursuite des investissements dans l'électrification rurale et sur des solutions adaptées aux caractéristiques des localités à desservir », lit-on sur le document du ministère de l'Énergie.

Pour la tutelle, elle vise à garantir à chaque citoyen, où qu'il vive, « un accès équitable, fiable, durable et abordable » à l'électricité, tout en contribuant à la réduction des disparités territoriales et au développement socio-économique.

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Il convient de noter que cette table ronde, au-delà de faire le bilan, permettra aux acteurs de présenter les stratégies et programmes prioritaires pour l'accès universel à l'électricité, ainsi que les plans de financement du gouvernement pour leur mise en oeuvre.

Mais aussi d'officialiser les nouveaux projets, financements et partenariats, et susciter de nouveaux engagements en faveur de l'accès universel à l'électricité ; de lancer une dynamique renforcée d'engagement avec le secteur privé, en présentant les opportunités et les modalités de participation des entreprises à la mise en oeuvre des priorités nationales.

Il sera aussi l'occasion d'accélérer la concrétisation des engagements, des financements et des partenariats identifiés, notamment dans le cadre du Compact Énergétique National, en renforçant les mécanismes de gouvernance, de coordination et de dialogue entre les parties prenantes, et en convenant des principaux jalons de leur mise en oeuvre.