Sénégal: Kaolack - Plaidoyer pour un centre de santé secondaire à Médina Sabakh

28 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Elhadji Mamadou Thiam

La commune de Médina Sabakh a accueilli, dimanche dernier, une caravane médicale gratuite à l'initiative de Nioro Assistance Médicale (NAM) et ses partenaires. Cette campagne qui en est en sa deuxième édition a servi de tribune pour plaider en faveur de la construction d'un centre de santé secondaire à Médina Sabakh.

Selon le Pr Sarr, la commune, qui dispose actuellement d'un poste de santé, remplit les critères pour accueillir une structure sanitaire de niveau supérieur. « Le poste de santé date de 1954 et depuis, rien n'a changé », a-t-il alerté. Il a appelé les autorités, notamment le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à examiner cette demande.

À ses yeux, une telle infrastructure permettrait de renforcer le plateau technique sanitaire du département de Nioro du Rip. Pour les perspectives, Nioro Assistance Médicale (NAM) envisage d'étendre ses activités pour en faire bénéficier d'autres.

Toutefois, les moyens limités ne permettent pas encore de répondre à toutes les sollicitations. « Si les moyens suivent, nous pouvons véritablement ratisser large et couvrir toutes les communes du département de Nioro et, pourquoi pas, aller au-delà », a conclu le Pr Serigne Omar Sarr.

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