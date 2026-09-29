Sénégal: Touba - Réflexions autour d'une économie plus inclusive et créatrice d'emplois

La question de l'économie de Touba a réuni, dimanche 27 septembre 2026, plusieurs autorités et acteurs du développement autour d'un forum organisé par la plateforme WhatsApp « Ak Fi Rewmi Tolou 2 ». L'objectif, selon les organisateurs, est de recueillir des propositions et de produire un document qui sera mis à la disposition des autorités étatiques et religieuses.

La salle du complexe communal de Mbacké a refusé du monde, dimanche. Plusieurs autorités, élus et acteurs du développement ont répondu à l'appel de la plateforme WhatsApp « Ak Fi Rewmi Tolou 2 », qui a consacré cette rencontre à la situation économique de la ville sainte de Touba.

Au nom des organisateurs, l'ingénieur agronome Mame Mor Ndiouck a rappelé que Mbacké est, sur le plan démographique, le département le plus peuplé du Sénégal. Il a également souligné que Touba Mosquée, l'une de ses communes, figure parmi les principaux pôles économiques du pays. Toutefois, a-t-il relevé, cette dynamique économique ne profite pas suffisamment aux populations.

« Cela ne profite pas à la population de Touba, car cette économie est extravertie », a-t-il déclaré.

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Panéliste lors de cette rencontre, le Délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, s'est intéressé à la question de l'autonomisation des jeunes et des femmes et au rôle que doit jouer l'État. Selon lui, les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) montrent que plus de 47 % des jeunes hommes du département sont sans emploi, sans formation et hors du système éducatif.

Cette proportion serait encore plus élevée chez les jeunes femmes, où elle se situe entre 62 % et 63 %, a-t-il indiqué.

Cette situation contribue, selon le Délégué général, à maintenir un tissu économique largement dominé par le commerce, un secteur qui reste peu pourvoyeur d'emplois, ainsi que par un artisanat encore peu développé. « Le département de Mbacké manque justement d'un environnement de qualité pour permettre l'autonomisation des jeunes », a-t-il estimé.

Face à cette situation, Dr Abdoulaye Niane préconise des mesures rigoureuses de la part de l'État, mais également une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Il a, dans ce cadre, mis en avant le rôle de la DER/FJ, qui intervient notamment dans la formation, la formalisation et le financement des activités économiques.

En collaboration avec la plateforme « Ak Fi Rewmi Tolou 2 », il a par ailleurs annoncé la mise en place d'un centre de formation, qui pourrait fonctionner à la fois en présentiel et en mode virtuel. Le Délégué général a assuré avoir donné son accord de principe, tout en invitant les organisateurs à engager les démarches nécessaires à la concrétisation du projet.

La rencontre a également été marquée par des échanges entre les autorités et les différents acteurs du développement du département de Mbacké. Le député Birima Mangara et Sokhna Maï Mbacké Diamil ont notamment présenté des communications sur les enjeux économiques et sociaux du département.

Au terme des travaux, la plateforme « Ak Fi Rewmi Tolou 2 » entend compiler les différentes réflexions et propositions formulées au cours du forum. Le document ainsi élaboré devrait être soumis aux autorités étatiques et religieuses afin de contribuer à la réflexion sur les perspectives de développement économique de Touba et du département de Mbacké.