Afrique: CAN de Beach Soccer 2026 - Le pays accueillera la compétition du 28 novembre au 6 décembre

Initialement prévue du 7 au 15 novembre 2026, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer se tiendra finalement du 28 novembre au 6 décembre au Sénégal, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Ce réaménagement du calendrier a été décidé par la Confédération africaine de football (CAF), en concertation avec la FSF, en raison notamment de la forte densité du calendrier sportif sénégalais en cette fin d'année.

Le Sénégal accueillera, du 31 octobre au 13 novembre, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le report de la CAN de Beach Soccer vise ainsi à faciliter la coordination de ces deux rendez-vous sportifs internationaux et à optimiser les conditions d'organisation de la compétition continentale.