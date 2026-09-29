Sénégal: BRVM - Près de 7 de milliards FCFA de transactions enregistrées ce lundi 28 septembre 2026

28 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 28 septembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré des transactions de près de 7 milliards de FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 6,802 milliards de FCFA contre 4,498 milliards de FCFA le vendredi 25 septembre 2026, soit une augmentation de 2,304 milliards. A l'issue de la séance de cotation de la veille, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 2,866 milliards de FCFA.

La capitalisation du marché des actions s'est située à 21 388,369 milliards de FCFA contre 21 206,603 milliards de FCFA la veille, soit une forte augmentation de 181,766 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations est passée de 13 626,205 milliards de FCFA la veille à 13 613,327 milliards de FCFA ce lundi 28 septembre 2026, soit une baisse de 12,878 milliards.

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Les indices sont toujours en embellie. C'est ainsi que l'indice de référence de la bourse, le BRVM composite a gagné 0,86% à 545,41 points contre 540,78 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,83% à 264,21 points contre 262,04 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,44% à 200,78 points contre 199,91 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 1,11% à 386,48 points contre 382,22 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,86 % à 219,70 points contre 217,83 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 4 620 FCFA), Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 8 375 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 2 240 FCFA), BOA Niger (plus 7,4&% à 5 510 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 6,72% à 3 095 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 4,61% à 3 620 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,87% à 2 980 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 3,80% à 7 600 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,16% à 7 650 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 2,14% à 3 895 FCFA).

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