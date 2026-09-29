Congo-Kinshasa: Plus de 2 000 familles déplacées dans une situation humanitaire précaire à Walikale et Kalehe

Près de 2 350 familles déplacées vivent dans des conditions humanitaires précaires à Lukaraba, dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, et à Hombo Sud, dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu, selon le Club des Filles Reporters RDC (CFR RDC).

L'organisation a dressé ce constat à l'issue d'une mission menée du 25 au 27 septembre 2026. Elle appelle les autorités et les acteurs humanitaires à renforcer rapidement l'assistance en faveur de ces populations.

À Lukaraba, les familles ayant fui les violences dans plusieurs localités, notamment Ziralo, Ufamandu, Remeka, Lurere et Biriko, vivent dans des abris de fortune, rapporte le CFR RDC.

L'organisation fait état de besoins en nourriture, en soins de santé, en articles ménagers essentiels et en moyens de protection. Les enfants sont particulièrement exposés aux risques de malnutrition. Les femmes enceintes et les adolescentes figurent également parmi les personnes considérées comme les plus vulnérables.

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L'appui de l'organisation MEDAIR permet la prise en charge de certains malades, mais les besoins restent importants, selon le CFR RDC.

Un centre hospitalier sous pression à Hombo Sud

À Hombo Sud, l'afflux de personnes déplacées malades ou blessées de guerre met à rude épreuve les capacités du centre hospitalier local.

Selon le CFR RDC, l'établissement fait face à des besoins croissants en matière de soins et de prise en charge des patients.

Face à cette situation, le Club des Filles Reporters RDC appelle les autorités, les agences des Nations unies, les organisations humanitaires et les partenaires techniques et financiers à renforcer leur intervention.

Les priorités identifiées par l'organisation concernent notamment l'assistance alimentaire, les kits d'hygiène et de dignité, la prise en charge nutritionnelle et les soins de santé.

Le CFR RDC demande également une attention particulière à la protection des femmes, des filles et des enfants parmi les populations déplacées.