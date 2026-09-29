Congo-Kinshasa: Recensement de la population - Le repérage des maisons et des ménages commence à Kinshasa

La République démocratique du Congo a lancé lundi 28 septembre à Kinshasa les opérations de cartographie censitaire du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2). Cette étape doit préparer le dénombrement général prévu à partir de juillet 2027, selon le Gouvernement.

Ce lundi 28 septembre, les agents cartographe ont commencé à repérer les maisons et les ménages dans les communes de Kinshasa.

Pendant environ un mois, ils vont parcourir les quartiers de la capitale pour localiser les bâtiments, identifier les ménages et certaines infrastructures et délimiter les zones qui serviront de référence au futur dénombrement. L'opération sera ensuite étendue progressivement aux autres provinces.

La cartographie doit permettre de constituer une base territoriale pour organiser le recensement proprement dit. Elle doit notamment faciliter la répartition des zones de dénombrement et contribuer à déterminer les besoins en personnel pour la collecte des données, rapporte le ministère du Plan.

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Préparer les agents et contrôler la qualité des données

Lors de la cérémonie officielle de lancement de la cartographie censitaire, la directrice générale de l'Institut national de la statistique (INS), Elysée Chovu, a insisté sur la formation des équipes, le respect des méthodes de travail et le contrôle de la qualité des données. Cette phase préparatoire doit permettre de disposer d'informations fiables pour le dénombrement général prévu en juillet 2027.

Le ministre du Plan, Guylain Nyembo, a, pour sa part, expliqué que les informations recueillies pendant cette cartographie resteront sommaires et serviront de référence aux agents lors du dénombrement exhaustif.

La cérémonie de lancement s'est tenue lundi 28 septembre au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, avant le début des opérations sur le terrain à Kinshasa.

Les autorités précisent que le RGPH-2 est une opération statistique et scientifique, distincte de l'identification administrative et des opérations électorales. Il doit permettre de recenser les personnes présentes sur le territoire congolais en veillant à éviter les omissions et les doubles comptages.

Pour sa part, le gouverneur Daniel Bumba appelle les Kinois à faciliter le travail des agents cartographes dès qu'ils arrivent à leurs domiciles.

Après la cérémonie officielle, Guylain Nyembo s'est rendu dans la commune de Lingwala, où il a participé symboliquement à la visite d'un premier ménage, marquant le démarrage des opérations sur le terrain.

Le lancement intervient 42 ans après le premier recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 1984. Le dénombrement général du RGPH-2 est annoncé pour juillet 2027.