Congo-Kinshasa: Les Affaires foncières veulent renforcer la gestion et la sécurisation des archives au pays

La ministère des Affaires foncières veut renforcer la gestion et la sécurisation des archives foncières en RDC. Une formation de six jours destinée à plus de 200 cadres et agents de neuf circonscriptions foncières de Kinshasa a été lancée lundi 28 septembre dans la capitale. D'autres formations sont ensuite prévues dans plusieurs provinces du pays.

Cette session porte notamment sur la gestion des archives et s'inscrit dans le processus de modernisation de l'administration foncière. Elle intervient alors que plusieurs circonscriptions font face à la vétusté des infrastructures de stockage, à la dégradation des documents papier et à la disparition de certains « dossiers mères ».

La ministre des Affaires foncières, O'Neige Nsele, considère les archives comme un élément essentiel de la protection des droits fonciers et immobiliers.

« Les archives foncières ne sont pas de simples documents administratifs car elles constituent la mémoire des droits fonciers et immobiliers. »

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Elle estime que la numérisation constitue une étape dans la transformation de l'administration foncière. Près de 5 000 dossiers fonciers avaient déjà été digitalisés en août dernier dans sept circonscriptions de Kinshasa.

Le chef du bureau Afrique centrale d'ONU-Habitat, Claude-Albert Meutchele Ngomsi, souligne pour sa part que la conservation des archives foncières contribue à la transparence et à l'efficacité de l'administration.

Neuf circonscriptions concernées

Cette deuxième phase de formation concerne les agents et cadres des circonscriptions foncières de Kasa-Vubu, Barumbu, Matete, Kimbanseke, Lingwala, Bandalungwa, Selembao, Kintambo et Ndjili.

Pour le secrétaire général aux Affaires foncières, l'amélioration de la conservation des documents fonciers représente un enjeu de gouvernance et de sécurité juridique, mais aussi de développement économique.

La formation vise renforcer les pratiques de conservation et de gestion des archives afin de préserver les documents qui attestent des droits fonciers et immobiliers en RDC.