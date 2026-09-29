Congo-Kinshasa: Affrontements à Masisi - La société civile dénonce la mort de civils dans des attaques de drones et des tirs de balles perdues

Les affrontements entre l'AFC/M23, les FARDC et les groupes Wazalendo ont causé d'importants dégâts au cours des quatre derniers jours dans plusieurs localités du territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Dans un communiqué publié lundi 28 septembre, la société civile Forces vives de Masisi fait état de plusieurs civils tués ou blessés et de déplacements de populations. Selon cette organisation, certains civils ont été tués lors d'attaques de drones kamikazes, tandis que huit autres auraient été touchés par des balles perdues.

Le Rapporteur général de cette structure à Masisi, Télesphore Mithondeke, appelle à l'ouverture d'enquêtes pour établir les responsabilités et demande aux parties au conflit de respecter le droit international humanitaire.

Selon lui, sur l'axe Kaleta-Bitoyi, dans le groupement Ufamandu II, une frappe de drone aurait tué une femme et un enfant. Des affrontements signalés samedi et dimanche sur la colline Kikonda, près de Nyabiondo, auraient également fait deux femmes blessées par balle dans le village de Kahutu, dont une enceinte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Télesphore Mithondeke rapporte par ailleurs que des affrontements à Burungu, dans la chefferie des Bashali, auraient causé la mort de huit civils.

Des conséquences sur les populations

Ces violences perturbent également les activités scolaires dans plusieurs entités du territoire de Masisi. La société civile fait état de déplacements massifs de populations et d'une dégradation de la situation humanitaire.

La situation reste encore tendue ce mardi 29 septembre dans plusieurs localités de Masisi et de Walikale, après des attaques de drones signalées lundi 28 septembre et attribuées par des sources locales à l'AFC/M23.

À Botoyi, dans le territoire de Masisi, plusieurs sources locales font état d'au moins quatre civils tués et d'une autre personne grièvement blessée. À Pinga, dans le territoire de Walikale, une école aurait été détruite à proximité de l'aérodrome local.

Au moment de la publication de cet article, les autorités militaires n'avaient pas encore réagi aux informations rapportées par la société civile.