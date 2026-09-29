Togo: Personne ne doit être exclu

29 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'inclusion des personnes handicapées est une priorité pour les pouvoirs publics. Personne ne doit être laissé de côté, indique Le Médium. Cette exigence concerne notamment le monde du travail, où le handicap est souvent un motif d'exclusion.

Au Togo, plus d'un million de personnes vivent avec un handicap plus ou moins sévère, selon les derniers recensements. Or, à l'échelle africaine, plus de 80 % des personnes handicapées diplômées restent sans emploi, une réalité qui touche également le pays.

Face à ce constat, l'État a pris plusieurs mesures ces derniers mois. La loi de finances 2026 prévoit un crédit d'impôt de 120 000 FCFA pour toute entreprise recrutant une personne handicapée à compétence égale. Un projet de loi renforçant la promotion et la protection des droits des personnes handicapées a également été adopté début septembre en Conseil des ministres, couvrant notamment l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la formation professionnelle.

Sur le terrain, des kits d'installation professionnelle ont par ailleurs été remis à des bénéficiaires en situation de handicap dans plusieurs régions, dans le cadre d'un programme national d'insertion socioprofessionnelle.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.