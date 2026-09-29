Afrique: Secteur de l'assurance - Belife Insurance Côte d'Ivoire renforce son ancrage national

Dans le cadre de son extension, Belife Insurance Côte d'Ivoire, acteur majeur du secteur de l'assurance, a procédé à l'inauguration d'une nouvelle agence à Yamoussoukro, capitale politique du pays, le vendredi 4 septembre 2026. C'était en présence des autorités politiques, administratives et coutumières.

Avec cette nouvelle agence, plus spacieuse et mieux adaptée à l'accueil des clients et aux activités des équipes, Belife Insurance entend offrir à ses usagers un cadre plus adapté à l'information, au conseil et au suivi de leurs besoins, tout en consolidant sa présence à Yamoussoukro.

L'ouverture de cette nouvelle agence marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence de l'assureur sur le territoire ivoirien et dans le déploiement de sa nouvelle identité de marque.

« Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de notre groupe, qui ambitionne de rapprocher davantage les solutions de protection financière des populations et de favoriser une meilleure compréhension du rôle de l'assurance dans la préparation des projets de vie », a déclaré Sébastien Ngameni, directeur général de Belife Insurance Côte d'Ivoire.

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Selon lui, l'ouverture de cette nouvelle agence à Yamoussoukro traduit la volonté du groupe d'être au plus près de ses clients. « Notre métier ne consiste pas seulement à proposer des solutions d'assurance : il consiste aussi à écouter, conseiller et accompagner chacun de nos adhérents dans la préparation de son avenir. Mais aussi, en donnant à nos équipes un cadre plus adapté et les moyens d'être davantage présentes sur le terrain. Nous renforçons notre capacité à remplir cette mission au quotidien », a-t-il souligné.

Afin de joindre l'acte à la parole, Belife Insurance a procédé à la remise de six nouveaux véhicules à ses agents commerciaux, afin de faciliter leurs déplacements et leur capacité d'intervention sur le terrain. Cet investissement vient renforcer un modèle commercial fondé sur le contact direct, l'écoute et la pédagogie.

Pour Belife Insurance, rendre la protection financière plus accessible suppose non seulement de proposer des solutions adaptées aux réalités des clients, mais aussi de pouvoir aller à leur rencontre et de leur en expliquer clairement le fonctionnement.

En outre, cette journée a également été marquée par une remise de dons au Village SOS de Yamoussoukro, composée notamment de vivres, de produits d'hygiène et de fournitures scolaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Belife Insurance entend contribuer, à son niveau, aux besoins des communautés qui l'entourent et consolider durablement sa présence partout en Côte d'Ivoire.

Présente en Côte d'Ivoire depuis 1974, Belife Insurance Côte d'Ivoire est une filiale du groupe panafricain d'assurance Belife Insurance, fondé par M. Allen Brown Sr., née du rachat intégral des opérations de Prudential Plc en Afrique francophone.

Le groupe est présent en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo.