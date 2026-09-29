Afrique: Attractivité industrielle - La Sogedi veut transformer les contacts acquis au Sia 2026 en nouveaux projets industriels

La participation de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi) au Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia) s'est achevée sur une note positive. Après la clôture de cette 5e édition, Sonia Liabo, chef de département Attribution dans ladite entreprise, a fait état de plusieurs contacts noués avec des industriels intéressés par une implantation sur les zones industrielles ivoiriennes.

« Ce fut un salon fructueux », a-t-elle résumé, soulignant que plusieurs industriels se sont inscrits auprès de la structure et ont manifesté leur intérêt pour une installation sur ses différentes zones industrielles. Pour la Sogedi, le Sia aura ainsi constitué une plateforme de prospection et de mise en relation avec de potentiels investisseurs.

Au-delà des contacts avec les industriels, le salon a également permis à la société d'État de renforcer sa visibilité auprès des acteurs intervenant dans les infrastructures, la construction et l'aménagement. Une ouverture que la structure entend exploiter pour développer davantage de partenariats et élargir son réseau.

De l'accueil de l'investisseur à son installation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Sogedi entend, en effet, jouer un rôle central dans la concrétisation des projets industriels en Côte d'Ivoire. Si le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) constitue une porte d'entrée pour les investisseurs, la Sogedi intervient, de manière opérationnelle, dans leur installation sur les zones industrielles.

Sa mission couvre notamment la conception, le développement et la création de zones industrielles sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de proposer aux investisseurs un environnement adapté à l'implantation et au développement de leurs activités, quelle que soit leur origine ou leur activité.

Avec une compétence nationale et un actionnariat principalement détenu par l'État de Côte d'Ivoire, la Sogedi s'appuie également sur une organisation décentralisée à travers des missions régionales dans les différentes parties du pays. Une présence qui doit permettre de rapprocher les opportunités industrielles des investisseurs et de contribuer à une meilleure répartition des activités économiques sur le territoire.

Au Sia, les premiers contacts, d'abord timides, se sont progressivement intensifiés au fil des trois jours. La Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles dit désormais vouloir approfondir ces échanges et élargir sa prospection sur le volet spécifiquement industriel.

L'enjeu sera de transformer les manifestations d'intérêt enregistrées durant le salon en projets d'implantation concrets, capables de renforcer le tissu industriel ivoirien et de valoriser le potentiel des différentes zones industrielles du pays.