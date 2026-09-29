Cote d'Ivoire: Lions Club Akoben - La proximité au service des communautés, son credo

Présidente du Lions Club Akoben, Justine Tayou Diouf place l'action de terrain au coeur de l'engagement de son organisation. De la lutte contre le cancer du sein à l'autonomisation des femmes, elle revient sur les priorités d'un club qui fait de la solidarité une réalité concrète.

« Là où il y a un besoin, il y a un Lion. » Cette phrase de Melvin Jones, fondateur du Lions Club International, résume l'engagement de Justine Tayou Diouf et des membres d'Akoben. Fidèle à la devise « We Serve », le club a fait sienne la formule « En action pour servir », qui traduit sa volonté d'aller à la rencontre des populations, de comprendre leurs besoins et d'y apporter des réponses concrètes.

Composé de femmes et d'hommes aux parcours professionnels variés, Akoben concentre ses interventions sur la jeune fille, la femme, l'enfant, l'éducation et l'autonomisation. Une approche de proximité qui prend tout son sens dans la lutte contre le cancer du sein.

Face aux retards concernant le dépistage, la présidente pointe plusieurs obstacles : la peur du diagnostic et du coût des soins, le manque d'information, certaines croyances, le regard de l'entourage et les difficultés d'accès aux structures sanitaires. Pour elle, l'enjeu est de sensibiliser, d'expliquer et de rassurer afin d'encourager les femmes à se faire dépister.

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Lorsqu'une anomalie est détectée, le club les oriente vers les professionnels et les structures compétentes. « Notre objectif est de créer la première porte d'entrée », précise-t-elle, tout en rappelant que son organisation ne se substitue ni aux médecins, ni aux hôpitaux, ni à l'État.

Pour Octobre Rose 2026, le Lions Club Akoben prévoit de sensibiliser plusieurs centaines de personnes, notamment au sein des entreprises, avec le concours de partenaires tels que la Pisam et Filtisac.

Cette dynamique s'inscrit dans une démarche plus large. Les interventions du club couvrent également la santé, la solidarité et l'aide humanitaire, notamment au Chu de Treichville, auprès d'une pouponnière et dans la lutte contre la toxicomanie.

Pour 2026-2027, Akoben entend aussi déployer dans plusieurs villes du pays son projet phare, "Passer'Elles by Akoben", axé sur la transmission intergénérationnelle, le leadership féminin, le mentorat et l'autonomisation économique des femmes.

Au-delà des actions ponctuelles, Justine Tayou Diouf défend ainsi une conviction : la solidarité prend toute sa dimension lorsqu'elle part des besoins réels des communautés et s'appuie sur la mobilisation collective.