Afrique: CAF Strategy Conference - Tout ce qu'il faut savoir sur le rendez-vous stratégique du football africain

La Confédération Africaine de Football (CAF) réunira en octobre au Cap-Vert les principaux décideurs, entraîneurs et experts du football à l'occasion d'une Strategy Conference historique destinée à définir les prochaines étapes du développement du football africain.

Cette rencontre de trois jours se tiendra du 7 au 9 octobre 2026 à Santa Maria, sur l'île de Sal, sous la conduite du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe.

La Conférence intervient au lendemain de la participation historique de l'Afrique à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec dix sélections représentant le continent et neuf d'entre elles ayant atteint la phase à élimination directe.

Leurs performances occuperont une place importante dans les discussions. La CAF analysera les facteurs ayant contribué à ces résultats, les domaines pouvant encore être améliorés et les moyens de permettre aux sélections africaines de renforcer leur compétitivité à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

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Les échanges dépasseront également le cadre du football masculin senior. Dirigeants et entraîneurs issus du football masculin, féminin et des catégories de jeunes seront réunis afin de rapprocher la performance de haut niveau des enjeux liés à la formation des entraîneurs, au développement des joueurs et à la planification à long terme.

L'ambition globale de la CAF est de faire du football, dans ses 54 Associations Membres, un secteur de niveau mondial et financièrement autonome, tout en poursuivant l'amélioration du niveau et de la compétitivité internationale de ses compétitions.

Tout ce qu'il faut savoir sur la CAF Strategy Conference

Qu'est-ce que la CAF Strategy Conference ? Il s'agit d'une rencontre de haut niveau organisée par la CAF, réunissant dirigeants du football, sélectionneurs nationaux et experts internationaux afin d'examiner le développement, les performances et les perspectives d'avenir du football africain. La Conférence doit servir de plateforme pour définir les prochaines étapes du football continental et tracer la feuille de route vers 2030.

Il s'agit d'une rencontre de haut niveau organisée par la CAF, réunissant dirigeants du football, sélectionneurs nationaux et experts internationaux afin d'examiner le développement, les performances et les perspectives d'avenir du football africain. La Conférence doit servir de plateforme pour définir les prochaines étapes du football continental et tracer la feuille de route vers 2030. Pourquoi cette Conférence est-elle organisée ? Elle vise à dresser un bilan des progrès réalisés par le football africain, à tirer les enseignements de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et à identifier les actions susceptibles de permettre aux sélections africaines d'obtenir de meilleurs résultats lors des prochaines compétitions internationales.

Elle vise à dresser un bilan des progrès réalisés par le football africain, à tirer les enseignements de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et à identifier les actions susceptibles de permettre aux sélections africaines d'obtenir de meilleurs résultats lors des prochaines compétitions internationales. Quels sont les principaux objectifs de la Conférence ? Deux grandes thématiques structureront les échanges : renforcer le développement et la durabilité du football en Afrique , et analyser les performances des sélections africaines lors de la Coupe du Monde 2026 afin de préparer la prochaine édition en 2030.

Deux grandes thématiques structureront les échanges : , et analyser les performances des sélections africaines lors de la Coupe du Monde 2026 afin de préparer la prochaine édition en 2030. Qui organise la Conférence ? L'événement est organisé par la Confédération Africaine de Football, sous la conduite du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe.

L'événement est organisé par la Confédération Africaine de Football, sous la conduite du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Quand aura lieu la Conférence ? La CAF Strategy Conference se tiendra du 7 au 9 octobre 2026.

La CAF Strategy Conference se tiendra du 7 au 9 octobre 2026. Combien de temps durera la Conférence ? La rencontre s'étendra sur trois jours, permettant aux différents acteurs du football africain d'échanger sur le développement, la gouvernance et les performances des sélections nationales.

La rencontre s'étendra sur trois jours, permettant aux différents acteurs du football africain d'échanger sur le développement, la gouvernance et les performances des sélections nationales. Quel pays accueillera la Conférence ? Le Cap-Vert accueillera cette rencontre majeure, après une campagne à la Coupe du Monde 2026 qui a mis en lumière les progrès réalisés par le football du pays et offre un cadre symbolique aux réflexions sur l'avenir du football africain.

Le Cap-Vert accueillera cette rencontre majeure, après une campagne à la Coupe du Monde 2026 qui a mis en lumière les progrès réalisés par le football du pays et offre un cadre symbolique aux réflexions sur l'avenir du football africain. Quelle ville accueillera la Conférence ? Les travaux se dérouleront à Santa Maria, sur l'île de Sal, l'une des principales destinations internationales du Cap-Vert.

Les travaux se dérouleront à Santa Maria, sur l'île de Sal, l'une des principales destinations internationales du Cap-Vert. Qui participera à la Conférence ? Les Présidents des 54 Associations Membres de la CAF, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les Présidents des Unions Zonales, les principaux sélectionneurs des équipes nationales masculines, féminines et de jeunes, ainsi que des experts internationaux du football sont attendus.

Les Présidents des 54 Associations Membres de la CAF, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les Présidents des Unions Zonales, les principaux sélectionneurs des équipes nationales masculines, féminines et de jeunes, ainsi que des experts internationaux du football sont attendus. Quel sera le rôle des dix sélectionneurs présents à la Coupe du Monde 2026 ? Les entraîneurs ayant dirigé les dix représentants africains à la Coupe du Monde 2026 joueront un rôle central. Ils partageront leur expérience et les principaux enseignements tirés du tournoi afin de contribuer au renforcement des sélections africaines sur la scène internationale.

Les entraîneurs ayant dirigé les dix représentants africains à la Coupe du Monde 2026 joueront un rôle central. Ils partageront leur expérience et les principaux enseignements tirés du tournoi afin de contribuer au renforcement des sélections africaines sur la scène internationale. Des entraîneurs d'autres sélections africaines participeront-ils également ? Oui. La Conférence est conçue pour réunir les principaux sélectionneurs des Associations Membres de la CAF. L'objectif est de permettre un partage plus large des enseignements de la Coupe du Monde et de favoriser leur diffusion à travers le continent.

Oui. La Conférence est conçue pour réunir les principaux sélectionneurs des Associations Membres de la CAF. L'objectif est de permettre un partage plus large des enseignements de la Coupe du Monde et de favoriser leur diffusion à travers le continent. Le football féminin et les catégories de jeunes seront-ils représentés ? Oui. Les sélectionneurs des équipes nationales féminines africaines qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, ainsi que les entraîneurs des sélections africaines U-17 engagées à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, devraient également participer aux échanges.

Oui. Les sélectionneurs des équipes nationales féminines africaines qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, ainsi que les entraîneurs des sélections africaines U-17 engagées à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, devraient également participer aux échanges. Quelles personnalités internationales sont attendues ? Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, est attendu. Des experts internationaux, notamment les membres du Groupe d'étude technique de la FIFA, dirigé par Arsène Wenger, devraient également contribuer aux travaux.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, est attendu. Des experts internationaux, notamment les membres du Groupe d'étude technique de la FIFA, dirigé par Arsène Wenger, devraient également contribuer aux travaux. Pourquoi la Coupe du Monde 2026 est-elle importante dans les discussions ? L'Afrique a envoyé un nombre record de 10 sélections à la Coupe du Monde 2026, dont neuf ont atteint la phase à élimination directe. La CAF souhaite s'appuyer sur ces performances pour mesurer les progrès réalisés, tout en analysant les enseignements techniques, tactiques et structurels susceptibles d'alimenter les prochaines orientations.

L'Afrique a envoyé un nombre record de à la Coupe du Monde 2026, dont neuf ont atteint la phase à élimination directe. La CAF souhaite s'appuyer sur ces performances pour mesurer les progrès réalisés, tout en analysant les enseignements techniques, tactiques et structurels susceptibles d'alimenter les prochaines orientations. Quel objectif la Conférence poursuit-elle à l'horizon 2030 ? La CAF souhaite contribuer à établir une feuille de route plus claire vers de meilleures performances africaines à la Coupe du Monde 2030. La stratégie de communication de la Conférence résume cette ambition avec le message : « 2030 starts now », soulignant que les décisions prises au Cabo Verde doivent contribuer aux quatre prochaines années de développement.

La CAF souhaite contribuer à établir une feuille de route plus claire vers de meilleures performances africaines à la Coupe du Monde 2030. La stratégie de communication de la Conférence résume cette ambition avec le message : « 2030 starts now », soulignant que les décisions prises au Cabo Verde doivent contribuer aux quatre prochaines années de développement. Quelle place sera accordée au développement du football ? La formation des entraîneurs, le développement technique, les licences, les programmes de développement et les investissements au sein des Associations Membres de la CAF seront au coeur des discussions. La CAF souhaite notamment démontrer comment les investissements dans ces domaines peuvent se traduire par de meilleures performances sportives.

La formation des entraîneurs, le développement technique, les licences, les programmes de développement et les investissements au sein des Associations Membres de la CAF seront au coeur des discussions. La CAF souhaite notamment démontrer comment les investissements dans ces domaines peuvent se traduire par de meilleures performances sportives. Que signifie l'objectif d'un football africain « self-supporting » ? L'une des ambitions stratégiques consiste à renforcer les structures footballistiques des 54 Associations Membresafin de favoriser leur autonomie et leur durabilité, tout en poursuivant le développement des compétitions de la CAF et leur compétitivité à l'échelle mondiale.

L'une des ambitions stratégiques consiste à renforcer les structures footballistiques des 54 Associations Membresafin de favoriser leur autonomie et leur durabilité, tout en poursuivant le développement des compétitions de la CAF et leur compétitivité à l'échelle mondiale. Comment les différents niveaux du football africain seront-ils connectés ? En réunissant entraîneurs des équipes nationales masculines, sélectionneurs féminins et techniciens des équipes de jeunes, dirigeants et experts techniques, la CAF souhaite favoriser la transmission des connaissances acquises au plus haut niveau vers la formation, le développement des jeunes et la préparation à long terme des sélections nationales.

En réunissant entraîneurs des équipes nationales masculines, sélectionneurs féminins et techniciens des équipes de jeunes, dirigeants et experts techniques, la CAF souhaite favoriser la transmission des connaissances acquises au plus haut niveau vers la formation, le développement des jeunes et la préparation à long terme des sélections nationales. Quel sera le programme des trois journées ? La CAF prévoit notamment un programme lié au Development Committee le 7 octobre, une Member Association Presidents' Strategy Meeting le 8 octobre, puis une rencontre consacrée aux performances le 9 octobre, suivie d'une conférence de presse officielle.

La CAF prévoit notamment un programme lié au Development Committee le 7 octobre, une Member Association Presidents' Strategy Meeting le 8 octobre, puis une rencontre consacrée aux performances le 9 octobre, suivie d'une conférence de presse officielle. Les médias auront-ils accès à la Conférence ? Oui, dans un cadre réglementé. Le dispositif média prévoit notamment une procédure d'accréditation, des briefings quotidiens, des possibilités d'interviews avec les entraîneurs et experts, ainsi qu'une conférence de presse officielle le dernier jour.

Oui, dans un cadre réglementé. Le dispositif média prévoit notamment une procédure d'accréditation, des briefings quotidiens, des possibilités d'interviews avec les entraîneurs et experts, ainsi qu'une conférence de presse officielle le dernier jour. Pourquoi le Cap-Vert constitue-t-il un lieu particulièrement adapté ? Les performances du Cap-Vert lors de la Coupe du Monde 2026 ont attiré l'attention internationale et illustré les progrès réalisés par les sélections africaines. Le pays offre ainsi un cadre symbolique pour réfléchir à la prochaine étape du développement du football continental.

Les performances du Cap-Vert lors de la Coupe du Monde 2026 ont attiré l'attention internationale et illustré les progrès réalisés par les sélections africaines. Le pays offre ainsi un cadre symbolique pour réfléchir à la prochaine étape du développement du football continental. Quelle est la portée de cette Conférence ?La rencontre ambitionne d'aller au-delà de la célébration des progrès récents du football africain. La CAF souhaite en faire un point de départ pour des actions concrètes et mesurables dans les domaines de la formation des entraîneurs, de la gouvernance, de la préparation des sélections nationales et du développement du football.

L'ambition globale est claire : renforcer le football africain entre aujourd'hui et 2030 afin de consolider sa compétitivité sur la scène mondiale.