Afrique: Les entraîneurs africains au coeur de la réflexion stratégique de la CAF

Les entraîneurs africains occuperont une place importante dans les discussions de la CAF Strategy Conference au Cap-Vert, après avoir atteint en 2026 un niveau de représentation inédit à la Coupe du Monde de la FIFA.

Six des dix représentants africains engagés dans cette édition élargie de la Coupe du Monde étaient dirigés par des entraîneurs africains, confirmant une progression constante depuis 2010, année où une seule sélection du continent était conduite par un technicien africain.

La progression est significative : un entraîneur africain en 2010, deux en 2014, deux en 2018, cinq en 2022 et six en 2026.

Cette évolution s'est également accompagnée de performances toujours plus solides des sélections africaines, avec notamment un record de neuf équipes ayant atteint la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026.

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Cette dynamique constituera donc un cas d'étude important lorsque les entraîneurs, responsables techniques et dirigeants du football se réuniront à Sal, le 8 octobre, pour analyser les performances africaines au Mondial et définir les prochaines étapes vers 2030.

Pour la CAF, la question n'est désormais plus de savoir si les entraîneurs africains peuvent évoluer au plus haut niveau, mais comment mettre en place des systèmes permettant à un nombre toujours plus important d'entre eux d'atteindre ce niveau et de s'y inscrire dans la durée.

Une longue progression vers une meilleure représentation

La présence des entraîneurs africains sur les bancs de la Coupe du Monde n'a pas toujours reflété le potentiel du continent.

Lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, une seule des sélections africaines participantes était dirigée par un entraîneur africain.

En 2014, ce nombre est passé à deux, avant de rester identique lors de l'édition 2018.

Le véritable tournant intervient en 2022, lorsque les cinq représentants africains étaient dirigés par des entraîneurs du continent.

Cette édition marque une étape majeure avec le parcours historique du Maroc de Walid Regragui, devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde.

La campagne marocaine de 2022 a contribué à faire évoluer les perceptions autour de la capacité des entraîneurs africains à réussir au plus haut niveau et a renforcé les appels en faveur d'une plus grande confiance accordée aux techniciens du continent par les fédérations nationales.

En 2026, l'Afrique compte pour la première fois 10 représentants à la Coupe du Monde, dont six dirigés par des entraîneurs africains.

Ces chiffres témoignent ainsi d'une évolution plus large, marquée par une confiance accrue, davantage d'opportunités et une reconnaissance grandissante de l'expertise des techniciens africains.

Des résultats probants en 2026

Les performances réalisées en 2026 sont venues renforcer cette dynamique.

Emerse Faé a conduit la Côte d'Ivoire jusqu'à la phase à élimination directe pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde, après avoir déjà mené les Éléphants au titre de champion d'Afrique.

Bubista a également écrit l'une des plus belles histoires africaines du tournoi en conduisant le Cabo Verde à sa première participation à une Coupe du Monde, avant de franchir la phase de groupes.

Pour une nation insulaire de petite taille disputant pour la première fois la plus prestigieuse compétition du football mondial, cette performance illustre ce que peuvent produire une organisation claire, une connaissance approfondie du contexte local et un travail de développement des entraîneurs inscrit dans la durée.

Pape Thiaw a également conduit le Sénégal en phase à élimination directe, tandis que Hossam Hassan a permis à l'Égypte de poursuivre son parcours dans la compétition.

Le Maroc a une nouvelle fois confirmé sa progression après son parcours historique de 2022, tandis que d'autres sélections africaines ont également franchi la phase de groupes.

Au total, neuf des dix représentants africains ont atteint la phase à élimination directe, offrant au continent sa meilleure performance collective dans l'histoire de la Coupe du Monde.

Pourquoi cette dynamique sera au coeur de la Strategy Conference

La CAF Strategy Conference a notamment pour objectif d'analyser non seulement les performances réalisées par les sélections africaines en 2026, mais aussi les structures et les mécanismes qui ont contribué à ces résultats.

Le développement des entraîneurs occupera donc une place centrale dans les discussions.

La stratégie de la CAF accorde une importance particulière à la formation, aux licences, au développement technique et au renforcement des passerelles entre le football national et les postes à responsabilité au sein des sélections.

La progression d'un entraîneur africain en 2010 à six en 2026 ne constitue donc pas qu'une simple statistique.

Elle traduit une évolution progressive dans la manière dont les fédérations africaines considèrent leurs propres techniciens.

De plus en plus d'entraîneurs locaux se voient confier les principales sélections nationales et démontrent leur capacité à gérer la pression d'une Coupe du Monde, les exigences tactiques du plus haut niveau et l'opposition face aux meilleures nations mondiales.

Des exceptions aux références établies

Le prochain défi consiste désormais à inscrire cette progression dans la durée.

L'Afrique a déjà produit des entraîneurs capables de remporter la CAN, d'atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde ou encore de conduire des nations moins expérimentées jusqu'à la phase à élimination directe.

L'enjeu pour la CAF est désormais d'identifier comment favoriser l'émergence d'un plus grand nombre de techniciens de ce niveau.

La Conférence au Cap-vert offrira l'occasion d'analyser les parcours d'entraîneurs tels qu'Emerse Faé, Bubista, Walid Regragui, Pape Thiaw et d'autres techniciens africains, afin d'identifier les éléments susceptibles d'être reproduits dans les 54 Associations Membres de la CAF.

Le message des dernières Coupes du Monde se dessine progressivement.

Les entraîneurs africains ne sont plus de simples acteurs de la scène mondiale. Ils occupent désormais une place croissante dans la progression du football africain.

La dynamique observée entre 2010 et 2026 pourrait ainsi ouvrir la voie à une présence encore plus importante des techniciens africains à la Coupe du Monde de la FIFA 2030.