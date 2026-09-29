Sénégal: Pacte national de stabilité sociale - Le Comité de pilotage convoqué le 15 octobre par le Premier ministre

Le suivi des engagements pris dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID) sera au coeur d'une réunion du Comité de pilotage prévue le jeudi 15 octobre 2026, sous la présidence du Premier ministre. L'annonce a été faite par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamnine Diante, lors du symposium social organisé par le Conseil national du patronat (CNP).

Cette rencontre, placée sous le thème « Investissement privé, Gouvernance d'entreprise, Liberté syndicale, Dialogue social et Paix sociale : quelles responsabilités des Employeurs, des Travailleurs et de l'État ? », doit permettre de faire le point sur la mise en oeuvre des engagements contenus dans le Pacte.

Selon Mamadou Lamnine Diante, le Premier ministre a été informé de l'état d'exécution de ces engagements dès les premières séances de travail organisées après sa prise de fonction. À cette occasion, il lui a été rappelé que le chef du Gouvernement, en sa qualité de président du Comité de pilotage, est tenu de rencontrer les organisations d'employeurs et de travailleurs une fois par an.

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Le Premier ministre a toutefois exprimé sa volonté de renforcer la fréquence de ces échanges. Il a fait savoir qu'il n'entendait pas attendre une année entière avant de rencontrer les partenaires sociaux et s'est déclaré favorable à la tenue de réunions trimestrielles du Comité de pilotage.

C'est dans cette perspective qu'il a demandé la convocation rapide de l'instance, dont la prochaine session est fixée au 15 octobre.

Le ministre a également annoncé que les organisations patronales et syndicales recevront prochainement leurs convocations, accompagnées du document préparatoire de la réunion, actuellement en cours d'élaboration.

À travers le PNSS-CID, le Gouvernement entend s'appuyer sur un cadre de concertation fondé sur des engagements réciproques entre les différentes parties. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un suivi régulier, d'une évaluation collective et, au besoin, d'ajustements convenus entre les acteurs concernés.