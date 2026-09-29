Afrique: Éthiopie-Sénégal à 13h - Les Lions en quête de victoire à Bahir Dar pour se relancer

Après le nul concédé face au Mozambique (1-1), le Sénégal retrouve la compétition ce mardi à 13 heures GMT contre l'Éthiopie, au Bahir Dar Stadium. Pour sa deuxième sortie à la tête des Lions, Patrick Vieira est attendu sur sa capacité à corriger les insuffisances observées à Maputo.

Dans un stade situé à environ 1 800 mètres d'altitude, les champions d'Afrique devront retrouver leur efficacité pour décrocher un premier succès et aborder dans de meilleures conditions la double confrontation de novembre face au Soudan, leader du groupe J.

Le Sénégal n'a pas pleinement convaincu pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027. Malgré une domination par séquences, les Lions ont été contraints au partage des points par le Mozambique, vendredi dernier à Maputo. Un résultat qui les place à la deuxième position du groupe J, avec un point, derrière le Soudan, auteur d'une victoire contre l'Éthiopie (1-0).

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Quatre jours après cette première sortie, les hommes de Patrick Vieira sont appelés à réagir. Face à une sélection éthiopienne également en quête de points, le Sénégal devra afficher davantage de maîtrise et de tranchant dans les deux surfaces. L'enjeu est double : décrocher une première victoire dans ces qualifications et éviter de laisser le Soudan creuser l'écart en tête du classement.

La tâche ne s'annonce toutefois pas aisée. À Bahir Dar, dans la région d'Amhara, les Lions évolueront dans un environnement particulier. Situé à environ 1 800 mètres d'altitude, le Bahir Dar Stadium impose un défi supplémentaire sur le plan de l'adaptation physique. Arrivée dimanche, la délégation sénégalaise a disposé de peu de temps pour s'acclimater avant ce rendez-vous.

Vieira attendu sur ses choix et ses ajustements

Pour sa deuxième rencontre officielle à la tête de la sélection, Patrick Vieira est attendu sur sa capacité à tirer les enseignements du match contre le Mozambique. À Maputo, les Lions ont affiché des limites dans l'animation offensive et la construction du jeu, particulièrement après la pause. Le sélectionneur avait reconnu avoir identifié les insuffisances et promis d'y apporter des corrections.

Le technicien pourrait ainsi revoir certains choix dans son onze de départ. Au milieu de terrain, le rendement de Pape Guèye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr, peu en vue lors de la seconde période face aux Mambas, pourrait conduire à des ajustements dans l'organisation et la distribution du jeu. En attaque, l'efficacité des titulaires sera également scrutée, après une prestation en demi-teinte de Nicolas Jackson, Abdallah Sima et Assane Diao.

La défense pourrait, elle aussi, connaître des changements. Malang Sarr, appelé pour la première fois en sélection nationale, est notamment attendu pour faire ses débuts sous le maillot des Lions. Le défenseur figure parmi les nouveaux joueurs convoqués par Vieira pour cette fenêtre internationale. Sa titularisation constituerait une occasion d'honorer sa première sélection et d'apporter une nouvelle option dans l'axe défensif.

Le sélectionneur devra néanmoins composer avec les absences de Sadio Mané, blessé, ainsi que celles d'Ismaïla Sarr et d'Ilimane Ndiaye lors du premier match. Ces indisponibilités réduisent les possibilités offensives et renforcent l'importance des choix tactiques pour cette deuxième journée.

Une victoire pour préparer le rendez-vous de novembre

Au-delà de la relance immédiate, le déplacement en Éthiopie revêt une importance particulière dans la perspective de la suite des éliminatoires. En novembre, le Sénégal sera confronté à deux reprises au Soudan, actuel leader du groupe J. Avant ce double rendez-vous, les Lions ont tout intérêt à engranger des points pour rester au contact de leur adversaire et aborder ces confrontations dans une position favorable.

Une victoire à Bahir Dar permettrait au Sénégal de porter son total à quatre points et de maintenir la pression sur le Soudan, qui affronte le Mozambique lors de cette même journée. Un succès avec au moins deux buts d'écart, combiné à un match nul entre les deux autres équipes, pourrait même replacer les Lions en tête du groupe.

Mais l'Éthiopie, battue lors de la première journée, entend également réagir devant son public. Les Walyas chercheront à ouvrir leur compteur et à relancer leur campagne qualificative. Dans ce contexte, les Lions devront conjuguer rigueur défensive, intensité et efficacité offensive pour repartir de Bahir Dar avec les trois points.