Afrique: Éthiopie vs Sénégal à 13h - Face aux Walias revanchards, les Lions condamnés à gagner

Accrochés (1-1) vendredi dernier au Mozambique pour leur entrée en lice, les Lions se déplacent demain en Éthiopie avec l'obligation de décrocher la première victoire de l'ère Patrick Vieira. Ils affronteront des Walias piqués au vif par leur défaite contre le Soudan (0-1) et qui rêvent d'accrocher le champion d'Afrique à leur tableau de chasse. Le Sénégal n'a plus droit à l'erreur.

Tenus en échec à Maputo pour le premier match officiel de Patrick Vieira, les Lions défient l'Éthiopie ce mardi 29 septembre, à 13 h Gmt, au stade de Bahir Dar, pour la 2e journée du groupe J. Vendredi, Nicolas Jackson avait ouvert le score avant que Geny Catamo n'égalise dans le temps additionnel de la première période. Un nul frustrant au vu de la domination sénégalaise, qui a surtout permis au Soudan, vainqueur de l'Éthiopie, de prendre seul la tête.

Le calcul est simple. À la même heure, le Mozambique reçoit le Soudan. En cas de nouveau revers des Lions et de succès soudanais, l'écart pourrait déjà atteindre cinq points. Une victoire, en revanche, remettrait le Sénégal dans la course à la première place. L'Éthiopie n'entend pas jouer les faire-valoir. Cueillis en fin de match par un but de Mohamed Eisa, les Walias abordent ce rendez-vous avec la rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre : une deuxième défaite compromettrait déjà leur qualification.

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Membre fondateur de la Caf et vainqueur de la Can en 1962, l'Éthiopie n'a plus goûté aux sommets du football africain depuis des décennies. Faire tomber devant son public les Lions, sacrés sur le terrain à Rabat en janvier dernier, offrirait à toute une nation un exploit à raconter et relancerait une campagne mal embarquée.

Portés par leur public, les Walias joueront ce match comme une finale. Face à des Sénégalais techniquement supérieurs, ils devraient miser sur un bloc compact, une forte densité au milieu et des transitions rapides. Le scénario de Maputo, où les Lions ont dominé sans tuer le match, est un avertissement que Patrick Vieira aura forcément retenu. Les pièges du déplacement Le contexte ajoute à la difficulté.

Les Lions n'ont eu que quatre jours pour récupérer et avaler le long voyage de Maputo à Bahir Dar, via Addis-Abeba. L'altitude, autour de 1 800 mètres, et un coup d'envoi en plein après-midi pèseront sur les organismes, surtout en fin de rencontre. Pour le champion du monde 1998, ce déplacement a valeur de test. Privé de Sadio Mané et d'Édouard Mendy, qui a tourné la page internationale, le nouveau sélectionneur cherche encore ses repères.

Il lui faudra une équipe plus tranchante dans la finition et plus rigoureuse dans la gestion des temps faibles. Une victoire lancerait véritablement son mandat ; un nouveau faux pas installerait le doute avant la fenêtre de novembre. D'autant que le dossier de la finale de la Can 2025 reste ouvert : le Tribunal arbitral du sport doit examiner le recours sénégalais le 8 octobre. Les Lions ont donc aussi un statut à défendre sur le terrain.

Ailleurs sur le continent

Le Sénégal n'est pas le seul sous pression. Accrochés par l'Angola (0-0), les Pharaons d'Égypte, septuples champions d'Afrique, doivent s'imposer mardi au Soudan du Sud (13 h, groupe B). Lundi, quatre rencontres ouvrent la journée : Zimbabwe-Rd Congo et Guinée équatoriale-Sierra Leone (16 h, groupe E), Centrafrique-Burkina Faso (16 h, groupe F), où les Étalons cherchent encore leur premier succès, et Botswana-Tunisie (19 h, groupe H). Mardi, les leaders veulent enchaîner.

Vainqueur du Gabon (2-0), le Maroc se rend au Lesotho (13 h), tandis que le Niger, co-leader du groupe A, reçoit le Gabon (19 h). L'Algérie, qui a battu la Zambie (3-1), va au Burundi (13 h, groupe I).

Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard, victorieuse du Ghana (2-0), se déplace en Somalie (19 h), après un Ghana-Gambie (16 h) où les Black Stars n'ont plus droit à l'erreur. L'affiche se joue à Bissau, où la Guinée-Bissau, brillante en Tanzanie (2-0), accueille le Nigeria (16 h, groupe L). Dans le groupe K, le Mali, porté par un doublé de Dorgeles contre le Cap-Vert (3-1), va au Liberia (19 h). Au programme également : Zambie-Togo, Madagascar-Tanzanie, Cap-Vert-Rwanda, Bénin-Mauritanie, Comores-Namibie, Congo-Cameroun et Ouganda-Libye.

Dans le groupe D, l'Érythrée reçoit l'Afrique du Sud mercredi (16 h), avant Guinée-Kenya jeudi. Entre ceux qui veulent confirmer et ceux qui doivent déjà réagir, cette deuxième journée pourrait commencer à séparer les prétendants des autres. Pour le Sénégal, le chemin passe d'abord par Bahir Dar.