Sénégal: Ligue pro - Teungueth rêve d'un « back-to-back » inédit

Champion sortant, Teungueth Fc sera sans nul doute l'équipe la plus attendue de la saison, et celle à battre. En conservant sa couronne, le club, âgé de seulement 16 ans, enrichirait un palmarès déjà élogieux et inscrirait durablement son nom dans les annales du football sénégalais.

Mais se hisser au sommet est une chose, s'y maintenir en est une autre. Le manque de régularité reste le mal des clubs sénégalais, en particulier des champions sortants. Sacré en 2025, le Jaraaf a calé à la 7e place la saison dernière. Teungueth Fc a connu le même sort en 2024-2025, bataillant jusqu'à la dernière journée pour se sauver (11e). Génération Foot, titrée la saison précédente, avait, elle aussi, fini 11e en 2023-2024.

L'entraîneur des Grenats, Pape Boubacar Gadiaga, décrit d'ailleurs un championnat qui manque de logique, où le dernier peut battre le premier chez lui, et avec la manière. La saison écoulée, Ajel, alors leader, avait buté sur des adversaires à sa portée : nul vierge à domicile contre la lanterne rouge, Cambérène, défaites face au Stade de Mbour (0-1) et aux Hlm (0-3). Loin de ce fatalisme, Teungueth Fc a des arguments pour aller chercher un deuxième titre consécutif, le quatrième de son histoire après 2021, 2024 et 2026. Le club phare de Rufisque dispose d'un effectif étoffé, fruit d'un recrutement soigné.

Une dizaine de joueurs ont rejoint les « Bleu et Blanc », parmi lesquels le jeune gardien Gorgui Diop et le milieu Souleymane Dieng, venus d'Ajel, les ailiers Albert Bougazelli et Ibou Aïdara, de Wally Daan Fc, le défenseur Mbaye Ndiaye, ancien du Jaraaf, ou encore Patrick Basse, arrivé de Guédiawaye Fc. Malick Daf peut aussi compter sur une défense de fer, incarnée par Papa Abdoulaye Dieng : 25 clean sheets en 29 matchs, et seulement 5 des 6 buts encaissés par le club la saison passée.

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Malgré le départ de Maguette Diop pour Bourges FcC, en France, l'équipe garde des joueurs de qualité comme Raphaël Ndong, le Gambien Ebrima Seckan, Mame Birame Diaw ou Ben Habib Diouf.

Technicien au fort tempérament, Malick Daf se décrit comme un « homme de défi » et un « gagneur ». « Qui connaît Malick Daf sait qu'il est un vainqueur, un champion. Je suis ici pour gagner, pour essayer de hisser le club au plus haut niveau », confiait-il au Soleil à son arrivée. Après le Jaraaf en 2025 et Teungueth en 2026, il peut viser une troisième étoile d'affilée, qui porterait son palmarès à cinq titres.

Qualifié pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions, où il affrontera la Colombe sportive du Dja et Lobo (Cameroun), Teungueth Fc entamera le championnat à domicile contre l'US Ouakam, avec un capital confiance intact et une préparation réussie. Selon son entraîneur, il ne manque plus que les automatismes, notamment dans la liaison entre le milieu et l'attaque.