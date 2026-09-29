Sénégal: Sonatel s'associe à Saly Sarr pour accompagner son ascension sportive

Sonatel a officialisé, lundi à Dakar, un partenariat avec la triple-sauteuse sénégalaise Saly Sarr. Cette convention vise à soutenir la championne dans la poursuite de sa carrière et à contribuer à l'émergence de nouveaux talents sportifs. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports.

Pour Saly Sarr, cet accord intervient au terme d'une saison exceptionnelle, marquée par plusieurs performances de premier plan sur la scène internationale. Le 23 août, elle a remporté le meeting de Diamond League de Silésie, en Pologne, avec un bond de 15,08 m, établissant un nouveau record national. Le 4 septembre, elle a ensuite décroché la finale de la Diamond League à Bruxelles, avec 14,96 m, devenant la première athlète sénégalaise à remporter ce circuit.

Elle a prolongé cette dynamique en s'imposant au World Athletics Ultimate Championship, à Budapest, le 13 septembre, avec un saut de 15,06 m.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La championne a exprimé sa reconnaissance à Sonatel, estimant que ce soutien constitue à la fois une marque de confiance et une responsabilité supplémentaire. Elle entend poursuivre sa progression, relever de nouveaux défis et continuer à porter les couleurs du Sénégal. Son parcours doit également, selon elle, encourager les jeunes, notamment les filles, à croire en leurs capacités et à s'investir dans le sport.

Le directeur général de Sonatel Brelotte Bâ, a salué les performances de l'athlète, mettant en avant sa discipline, son travail et sa persévérance. Il a rappelé que l'entreprise accompagne le sport sénégalais depuis plus de 25 ans, à travers des partenariats avec des fédérations et des sportifs. Le groupe souhaite aussi faire de cette convention un levier de détection et d'accompagnement de jeunes talents.

Présente à la cérémonie, la ministre de la Jeunesse et des Sports a salué une initiative qui illustre, selon elle, la nécessité de renforcer les liens entre les champions et le secteur privé. Elle a rappelé que le ministère entend faciliter ces passerelles afin d'offrir aux sportifs de meilleures conditions d'évolution. Elle a également appelé d'autres entreprises à s'engager en faveur de la jeunesse et du sport.

À travers cet accord, Sonatel entend ainsi prolonger son accompagnement du sport national, tandis que Saly Sarr bénéficie d'un nouveau soutien pour poursuivre son parcours au plus haut niveau.