Congo-Kinshasa: Dialogue au pays - Gabriel Mokia mobilise pour la cohésion nationale et la refondation de l'Etat !

29 Septembre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Alors que les débats sur le Dialogue national s'intensifient, l'absence de Gabriel Mokia Mandembo des récents sondages interpelle tant son écho reste puissant. Président national du Mouvement des Démocrates Congolais (MDCO) et figure historique de la scène politique, il demeure une personnalité majeure et écoutée du pays. Tribun au franc-parler légendaire, loin des salons feutrés, il garde un ancrage direct avec la population pour porter ses attentes réelles : intégrité territoriale, justice sociale et rejet des manoeuvres de couloir.

Son engagement repose sur des piliers clairs. En premier, sur la défense de la souveraineté, il réitère un appel sans concession à faire bloc derrière les intérêts vitaux de la nation face aux agressions extérieures.

Sur le dialogue de vérité, il réaffirme le refus catégorique d'un simple partage du pouvoir au profit de véritables réponses aux attentes du souverain primaire.

Sur la mobilisation populaire, il incarne une capacité intacte à éveiller les consciences et à transcender les clivages.

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Enfin, sur le déploiement total des ressources, ne lésinant sur aucun moyen financier, matériel, humain ou logistique pour atteindre ses objectifs, Gabriel Mokia confirme sa détermination par une omniprésence constante à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur le site officiel du MDCO.

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