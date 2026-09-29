Congo-Kinshasa: Cartographie censitaire et RGPH-2 , Guylain Nyembo - « Tout le monde doit se sentir concerné »

Dès ce mardi 29 septembre, les opérateurs cartographes vont investir le terrain pour identifier les ménages à Kinshasa. L'opération, lancée officiellement la veille, par le Gouvernement, s'inscrit dans le cadre du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat. Pour Guylain Nyembo, Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, ce vaste processus représente bien plus qu'une démarche scientifique. C'est une réforme de grande ampleur, un signal de modernisation de l'action publique et un acte de souveraineté nationale.

Lors d'un briefing tenu à la RTNC, avec son collègue de la Communication et médias, Patrick Muyaya, lundi 28 septembre 2026, légèrement après le lancement de la cartographie censitaire, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a lancé un appel à la mobilisation populaire. « Tout le monde doit se sentir concerné », a-t-il soutenu.

Dans un ton de conviction, il a encouragé les ménages à accueillir les cartographes avec considération et à leur fournir les renseignements nécessaires qui vont contribuer efficacement à la matérialisation effective du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo, après quatre décennies de gouvernance basée sur de simples estimations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous voulons que la population puisse vraiment nous accompagner. Tout le monde doit se sentir concerné. Le fait de le réaliser, c'est donner de la crédibilité à son pays. C'est une question de souveraineté. Nous voulons avoir nos propres données. Il est important que ce processus puisse emballer tout le monde pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations », a-t-il démontré, dans ses propos, assurant que le Gouvernement et ses partenaires, dont l'UNFPA, ont pris toutes les mesures utiles pour un financement conséquent du processus, évalué à hauteur de 192 millions de dollars américains.

« Chaque habitant de la République démocratique du Congo doit savoir que c'est important pour lui de se faire connaître parce qu'il a une spécificité... Tout le monde qui est sur le terrain congolais sera recensé. Nos compatriotes qui sont à l'étranger seront pris en charge par l'identification », a clarifié, plus loin, dans Son intervention, le Ministre d'Etat au Plan.

Pour lui, le recensement de la population ne constitue aucune menace pour les prochaines échéances électorales en RDC. Le processus, qui se trouve en sa deuxième phase avec la cartographie, va connaître son point culminant en juillet 2027 avec le dénombrement général avant la publication des résultats définitifs en décembre de la même année 2027.

Halte à la manipulation

Dans un élan de mobilisation, Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, a embouché la trompette. Il a exhorté l'ensemble de la population à se faire identifier au nom de l'intérêt général du pays. Il a assuré, cependant, que le Gouvernement a pris ses dispositions en vue de prendre en compte les populations vivant dans les zones en proie à la guerre et celles qui demeurent encore sous occupation rwandaise, dans l'Est du territoire national.

« Nous sommes conscients qu'il y a des points de vulnérabilité, des zones qui sont touchées par l'insécurité. Mais, ne perdons pas de vue. Les congolais de Goma et de Bukavu sont concernés par ce processus. Ce n'est pas l'occupation du Rwanda et de ses supplétifs qui va nous empêcher de déployer notre cartographie. Il y a eu des travaux préliminaires qui ont commencé. Et ces opérations vont continuer parce qu'il s'agit d'avoir des données qui nous permettront de mieux développer notre pays », a rassuré Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement.