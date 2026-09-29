Congo-Kinshasa: Crash à Kenge - Me Guy Kabombo Muadiamvita aux côtés des familles endeuillées pour réaffirmer la solidarité des FARDC

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a effectué, du samedi 26 au lundi 28 septembre 2026, une tournée de compassion auprès des familles des victimes du crash survenu à Kenge.

Accompagné d'une forte délégation du haut commandement militaire ainsi que de quelques membres de son cabinet, le patron de la Défense Nationale s'est rendu successivement aux domiciles de feu le Lieutenant-général Mutombo Katalayi Tiende Joseph, Premier président de la Haute Cour militaire, et du Lieutenant-général Likulia Bakumi Lucien René, Auditeur général des FARDC, ainsi qu'auprès des familles de tous les officiers et sous-officiers ayant péri dans ce crash, sans aucune distinction.

Au cours de ces visites, le patron de la Défense nationale, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et leur a témoigné la solidarité du chef de l'Etat et commandant suprême S.E. Félix Antoine Tshisekedi et celle des Forces armées de la République démocratique du Congo.

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A travers cette démarche, le numéro un de la Défense Nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita, entend ainsi traduire, au-delà des mots, la solidarité de l'appareil de défense envers les familles durement éprouvées et leur assurer un accompagnement dans toutes les dispositions relatives aux obsèques.

Le numéro un de l'appareil de Défense a, par ailleurs, invité les familles et l'ensemble des personnes concernées à se référer exclusivement aux autorités compétentes pour toute information ou question liée à l'organisation des funérailles.