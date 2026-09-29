Sénégal: Saint-Louis va réceptionner bientôt un laboratoire de contrôle et d'analyses vétérinaires

Saint-Louis — Le laboratoire régional de contrôle et d'analyses vétérinaires de Saint-Louis, financé par la FAO, va être réceptionné réceptionner prochainement, a-t-on appris de Bintia Stephen-Tchicaya, coordonnatrice sous-régionale pour l'Afrique de l'Ouest de l'agence onusienne en charge de l'alimentation et de l'agriculture.

"Nous sommes venus visiter le laboratoire régional de l'élevage que la FAO construit depuis près de deux ans maintenant. Et comme vous pouvez le constater, les travaux sont en phase terminale, l'équipement est déjà à l'intérieur", a-t-elle déclaré lundi, lors d'un déplacement à Saint-Louis, dans le cadre de la Journée mondiale contre la rage.

Selon Bintia Stephen-Tchicaya, laboratoire régional de contrôle et d'analyses vétérinaires de Saint-Louis a été construit et équipé pour un montant total de 258,8 millions de FCFA.

En présence du ministre en charge de l'Élevage, Ousmane Diagne, elle a annoncé que des infrastructures similaires seront construites et inaugurées à Thiès et Kaolack.

"Très bientôt, nous allons inaugurer ces laboratoires et les mettre pleinement au service du gouvernement mais également des populations", a dit la coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest.