Sénégal: Cheikhou Oumar Ba vante le potentiel agricole du delta du fleuve Sénégal

Ndiaye (Dagana) — Le delta du fleuve Sénégal représente un site très important dans la production agricole nationale, avec des chaînes de valeur pouvant grandement contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire, a soutenu le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ.

"Nous sommes heureux de venir sur ce site qui est quand même un site très important dans la production nationale", a-t-il dit en parlant du delta du fleuve Sénégal.

Le ministre de l'Agriculture s'entretenait avec des journalistes, lundi, au premier jour de la tournée qu'il effectue dans la région de Saint-Louis, dans le cadre du suivi de la campagne agricole.

Il a d'abord visité le casier rizicole de l'Union de Ndiaye, où il a pu échanger avec les producteurs, avant de se rendre au centre de mécanisation agricole, pour terminer l'étape de la journée à la rizerie de la Société sénégalaise de filière alimentaire (SFA).

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"Les chaînes de valeur qui sont ici peuvent constituer l'élément central pour atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal", a ajouté Cheikhou Oumar Ba, faisant surtout allusion à la chaîne de valeur riz.

Il s'est félicité du fait que, sur les 42 000 tonnes de riz local stockées dans la vallée et qui ne trouvaient pas d'acheteurs, 12 000 tonnes ont été enlevées.

Le directeur général de la Société sénégalaise de filière alimentaire (SFA), Assane Koffi, a salué la démarche du ministre de l'Agriculture, consistant à entrer en contact avec les acteurs de la filière riz.

Il a par ailleurs souligné la nécessité d'une bonne régulation du marché, invitant les populations sénégalaises à davantage consommer le riz local.

La tournée du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage dans la région de Saint-Louis se poursuit avec plusieurs étapes au menu de la journée de mardi.

Il va notamment visité le centre de triage des semences de Richard-Toll et le casier agricole de Kassak nord.

Les responsables du Comité interprofessionnel du riz du Sénégal (CIRIZ), de l'Association nationale des riziers (ANER) et de la Fédération des universités de décorticage artisanal (FUDA) ont été impliqués dans l'organisation de cette tournée.