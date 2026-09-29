Congo-Kinshasa: Focus - L'affaire Kabila, un an après le verdict

Un an après sa condamnation à mort, Joseph Kabila reste au coeur du débat politique en RDC. Procédures judiciaires, avenir du PPRD et dialogue national : retour sur une affaire qui continue de diviser.

Le 30 septembre 2026 marque le premier anniversaire de la condamnation à mort de l'ancien président congolais Joseph Kabila. Un verdict qui continue de susciter des réactions contrastées au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Depuis cette décision, plusieurs développements sont venus alimenter le dossier, notamment l'ouverture de nouvelles procédures judiciaires ainsi que des mesures prises contre son parti politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Le 19 avril 2025, le ministre de la Justice de l'époque, Constant Mutamba, avait demandé l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État, l'accusant d'être impliqué dans la rébellion AFC/M23. Dans la foulée, plusieurs mesures administratives et judiciaires avaient été prises à l'encontre de Joseph Kabila et de son entourage politique.

Une condamnation qui continue de diviser

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Un an après le verdict, les débats restent vifs à travers le pays. Dans la province du Lualaba, bastion historiquement favorable à Joseph Kabila, les avis demeurent partagés. Pour certains habitants, la condamnation de l'ancien président relève avant tout d'un règlement de comptes politique. D'autres, au contraire, estiment que l'ex-chef de l'État doit répondre devant la justice des accusations portées contre lui. Cette polarisation illustre les divisions persistantes autour de la figure de Joseph Kabila, près de huit ans après son départ du pouvoir.

Le PPRD sous pression

Au-delà du cas personnel de l'ancien président, les conséquences de cette affaire ont également touché son camp politique.

Près d'un an après la condamnation par contumace, les biens attribués à Joseph Kabila ont, dans un premier temps, été saisis ou placés sous contrôle de l'État. Le PPRD, principal parti de l'ancien président, a quant à lui été suspendu et demeure sous la menace d'une dissolution. Plusieurs cadres du parti ont également été arrêtés dans le cadre des mesures prises par les autorités. Une situation que les proches de Joseph Kabila dénoncent comme une tentative d'affaiblissement de l'opposition, tandis que le pouvoir défend la nécessité de faire appliquer les décisions de justice.

Quelle place pour Joseph Kabila dans le débat national ?

Malgré sa condamnation, Joseph Kabila continue d'occuper une place importante dans les discussions politiques en RDC. Alors que plusieurs voix plaident pour un dialogue national afin de répondre aux défis sécuritaires et politiques du pays, la question de la participation de l'ancien président reste posée. Son influence au sein d'une partie de la classe politique et dans certaines provinces du pays continue d'alimenter les spéculations sur son rôle éventuel dans les futures initiatives de réconciliation ou de concertation nationale.

Le statut d'ancien chef de l'État remis en question

Cette affaire soulève également un débat plus large sur le statut des anciens présidents en République démocratique du Congo. La condamnation de Joseph Kabila, les poursuites engagées contre lui ainsi que les mesures visant son parti interrogent les garanties accordées aux anciens chefs de l'État et les limites de leur responsabilité devant la justice. Un an après le verdict, au-delà des procédures judiciaires en cours, c'est donc la place même de Joseph Kabila dans le paysage politique congolais qui continue d'alimenter les discussions. Entre exigences de justice, enjeux politiques et perspectives de dialogue national, le dossier demeure l'un des plus sensibles et des plus débattus de la vie publique congolaise.