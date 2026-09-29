Ethiopie: Le président Taye s'entretient avec des responsables de l'UE sur la paix, la sécurité et le développement économique dans la région

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie s'est entretenu avec l'ambassadeur Olof Skoog, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques de l'Union européenne, et Annette Weber, représentante spéciale de l'UE pour la Corne de l'Afrique, sur un large éventail de questions régionales, en mettant l'accent sur la paix, la sécurité et le développement économique.

Les discussions ont porté sur les principaux développements régionaux et les opportunités de renforcement de la coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique durable dans la Corne de l'Afrique.

Ces entretiens soulignent l'importance d'un engagement continu entre l'Éthiopie et l'UE sur les priorités régionales et économiques, alors que les deux parties cherchent à approfondir leur coopération sur des questions d'intérêt mutuel, a indiqué le président sur X.