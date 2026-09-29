Afrique de l'Est: L'Éthiopie réaffirme son engagement en faveur de l'intégration régionale lors de la réunion ministérielle de l'HoAI

Addis Ababa — Lors d'une réunion ministérielle de haut niveau qui s'est tenue à Nairobi, l'Éthiopie a réaffirmé son engagement en faveur de l'approfondissement de l'intégration régionale, de la facilitation des échanges commerciaux et de la coopération énergétique dans le cadre de l'Initiative de la Corne de l'Afrique (HoAI).

Réunissant les ministres des Finances de toute la région ainsi que des partenaires de développement de premier plan, la réunion ministérielle de la HoAI de lundi a servi de plateforme pour faire progresser la coopération économique commune et s'aligner sur des priorités de développement partagées.

S'exprimant à distance lors de la réunion, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a mis en avant les étapes clés franchies par son pays dans la promotion de l'intégration régionale.

Il a notamment cité l'oléoduc Éthiopie-Djibouti pour les produits pétroliers raffinés comme un projet essentiel destiné à renforcer la sécurité énergétique et à réduire considérablement les coûts logistiques.

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Selon un communiqué de presse transmis à l'ENA, le ministre a également souligné le rôle de premier plan joué par l'Éthiopie à travers sa présidence du Conseil des ministres du Pool énergétique d'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en service complète du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Il a également souligné que ces avancées renforceront considérablement la contribution du pays à l'énergie propre dans toute la région.

Selon lui, la réunion a mis particulièrement l'accent sur la facilitation des échanges et l'intégration énergétique régionale.

Il a exprimé le soutien de l'Éthiopie aux conclusions de la réunion des ministres du Commerce qui s'est tenue à Addis-Abeba le 3 septembre, notamment la création d'un comité régional de facilitation des échanges.

Le ministre s'est également félicité des conclusions d'une étude régionale sur l'énergie et d'un exercice de suivi qui ont permis d'identifier les principaux obstacles à l'intégration régionale et ont indiqué que l'Éthiopie était globalement en bonne voie pour respecter ses engagements.

Alors que les chocs liés au climat s'intensifient dans toute la région, M. Ahmed a souligné l'importance de renforcer la résilience.

Il a noté que les projets relevant du pilier 3 de l'initiative HoAI aident les pays à passer de réponses d'urgence à des approches à plus long terme en matière de résilience et de développement.

Le ministre a également salué l'arrivée de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) en tant que nouveau partenaire de l'initiative HoAI, reconnaissant son soutien de longue date au développement des infrastructures en Éthiopie.

Les ministres participants ont conclu la réunion en réaffirmant que le commerce constituait une priorité régionale et en soulignant la nécessité de poursuivre les discussions techniques entre les pays membres afin de faire avancer les initiatives d'intégration.

Lancée en 2019, l'Initiative de la Corne de l'Afrique offre aux pays de la région et aux partenaires de développement une plateforme permettant de promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et les réponses communes aux défis de développement partagés.