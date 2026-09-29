Deux sorties, deux victoires et six points au compteur : la République démocratique du Congo a parfaitement négocié ses deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. En déplacement face au Zimbabwe, lundi, les Léopards se sont imposés sur le score de 2-1, confirmant ainsi leur excellente entame dans cette campagne qualificative. Grâce à ce nouveau succès, la sélection congolaise s'installe seule en tête du groupe E.

Après leur victoire obtenue lors de la première journée face à la Guinée équatoriale (2-0), les hommes de la sélection congolaise ont une nouvelle fois affiché une certaine maîtrise dans leur approche de la rencontre. Face aux Warriors du Zimbabwe, les Léopards ont rapidement affiché leurs ambitions, avec une équipe capable de se montrer efficace dans les moments importants.

Wissa ouvre la voie, Moutoussamy double la mise

La domination congolaise s'est concrétisée à la 30e minute. Bien placé, Yoane Wissa a trouvé le chemin des filets pour permettre aux Léopards de prendre l'avantage et de récompenser une entame de match convaincante.

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Portée par cette ouverture du score, la RDC a continué à mettre la pression sur son adversaire. Dans les derniers instants de la première période, Samuel Moutoussamy a profité d'une passe décisive de Yoane Wissa pour inscrire le deuxième but congolais à la 45e+2 minute.

Avec cet avantage de deux buts au terme de la première période, les Léopards semblaient avoir pris une sérieuse option sur les trois points.

Le Zimbabwe réduit l'écart, la RDC résiste

Au retour des vestiaires, les Warriors ont tenté de renverser la tendance. Contraints de courir après le score, les Zimbabwéens ont progressivement accentué la pression sur la défense congolaise et multiplié les initiatives offensives.

La récompense est finalement intervenue dans le temps additionnel. Marshall Munetsi a réduit l'écart à la 90e+3 minute, relançant momentanément le suspense dans les dernières secondes de la partie.

Mais les Léopards ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Malgré cette réaction tardive du Zimbabwe, la sélection congolaise a résisté à la pression et assuré l'essentiel : une deuxième victoire en autant de sorties.

Une efficacité qui porte ses fruits

Au-delà du résultat, les statistiques témoignent d'une confrontation relativement équilibrée. La RDC a légèrement pris le dessus dans la possession du ballon avec 50,8 %, contre 49,2 % pour le Zimbabwe. Les Léopards ont également tenté 13 tirs, dont quatre cadrés, tandis que les Warriors ont enregistré 12 tentatives, pour six frappes cadrées.

Le Zimbabwe a toutefois davantage obtenu de corners, avec six coups de pied de coin contre un seul pour la RDC. Les Congolais ont, de leur côté, été plus sanctionnés dans les duels, avec 16 fautes commises contre six pour leurs adversaires.

L'essentiel était cependant ailleurs : dans la capacité des Léopards à convertir leurs temps forts et à conserver leur avantage jusqu'au terme de la rencontre.

La RDC prend les commandes

Avec six points récoltés après deux journées, la République démocratique du Congo réalise ainsi un départ idéal dans ces éliminatoires de la CAN 2027. Après la Guinée équatoriale, c'est désormais le Zimbabwe qui a subi la loi des Léopards.

Cette deuxième victoire consécutive permet à la sélection congolaise de prendre seule les commandes du groupe E. Une position qu'elle devra désormais confirmer au fil des prochaines journées, avec la même efficacité et la même détermination affichées lors de ses deux premières sorties.

Pour l'heure, les Léopards peuvent savourer un bilan particulièrement encourageant : deux matchs disputés, deux victoires et six points engrangés. La route vers la CAN 2027 est lancée sur de bonnes bases.