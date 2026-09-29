Le deuxième recensement général de la population et de l'habitat vient de franchir un tournant déterminant pour sa matérialisation effective. Après une période particulièrement complexe, marquée notamment par la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles ainsi que le recrutement des agents et la sensibilisation à l'échelle nationale, le Gouvernement a officiellement lancé hier, lundi 28 septembre 2026, la cartographie censitaire pour la Ville-province de Kinshasa.

C'est Guylain Nyembo Mbwizya, Ministre d'Etat du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, qui a donné le coup d'envoi de cette étape cruciale au cours d'une cérémonie solennelle tenue au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale (CCAPAC), situé à un jet de pierre du Palais du peuple. La manifestation a réuni plusieurs autorités étatiques, dont les Ministres Roger Kamba de la Santé et Raïssa Malu de l'Education nationale, mais également le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki et le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Levi Mbuta Sangupamba.

Prévue pour une durée d'un mois, avant son extension vers les autres provinces, la cartographie censitaire consacre le déploiement des agents sur terrain afin d'identifier les ménages et de géolocaliser les infrastructures en prélude au dénombrement proprement dit, prévu en juillet 2027.

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Dans son allocution, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a mis en avant l'importance d'une gouvernance démographique moderne dans la planification du développement. Pour lui, le deuxième Recensement général de la population et de l'habitat constitue un acte de souveraineté assumée et un outil d'aide stratégique destiné à orienter la décision publique par l'élaboration des politiques capables de répondre aux attentes des populations.

Acte de souveraineté nationale

Décortiquant la portée de l'événement du jour, Guylain Nyembo a expliqué que la cartographie censitaire constitue le socle territorial du recensement général.

Dans un pays aussi vaste et diversifié que la République Démocratique du Congo, cette étape représente, à l'en croire, un défi considérable et une opportunité majeure de renforcer « la connaissance de notre territoire, de moderniser notre système statistique » et de doter l'État d'informations géographiques indispensables à la conduite des politiques publiques.

« Compter notre population, c'est mieux connaître notre pays. Et mieux connaître notre pays, c'est mieux préparer son avenir », a indiqué le Min'Etat au Plan, avant d'appeler les opérateurs cartographes à entamer leur mission avec responsabilité, rigueur et détermination. Il a également sollicité l'accompagnement des autorités de proximité, exhortant la population kinoise à réserver un accueil favorable aux agents dans les ménages.

« La réussite de cette opération exige la mobilisation de tous. Ainsi, j'invite solennellement et particulièrement les autorités provinciales, municipales, territoriales et locales, aux chefs coutumiers, aux responsables communautaires et religieux à faciliter le travail des équipes, à sensibiliser les populations et à contribuer à créer les conditions nécessaires au bon déroulement des opérations sur le terrain. J'invite également nos populations à réserver un accueil favorable aux agents cartographes et à leur fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission », a insisté le Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement.

Présent à l'activité, le Gouvernement de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a livré un message poignant. Il a reconnu, vivement, l'importance d'une meilleure gouvernance démographique pour la modernisation de la capitale. Saluant une réforme alignée sur la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, il a appelé la population kinoise à capter cette étape de la cartographie du RGPH-2 afin de mieux s'identifier et de permettre au pays de disposer des données nécessaires pour son développement.

Troisième et dernière intervenante, Elysée Chovu, DG de l'INS, a réaffirmé la détermination de son établissement à mener à bien le processus. Selon elle, l'Institut National de la Statistique demeure engagé derrière le Gouvernement dans la mise en oeuvre des réformes capables d'assurer le bien-être des populations en République démocratique du Congo.

Il y a lieu de noter que juste après la cérémonie du lancement de la cartographie censitaire, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a donné le ton de la collecte des données. Sac à dos, tablette chargée et t-shirt en place, il s'est rendu sur l'avenue Palais du peuple, à Lingwala, auprès d'un ménage où il s'est comporté en agent de terrain. Accompagné d'une Cheffe de brigade, il a recueilli les informations sur entre autres le nombre de personnes vivant dans ce ménage, le type d'activités exercées et la catégorie d'âge.