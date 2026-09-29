Afrique: À l'ONU, le Soudan salue le soutien des pays frères et amis et appelle à traduire en justice les auteurs des violations et leurs soutiens

Le Soudan a salué le soutien apporté par les pays frères et amis à sa souveraineté, son unité et ses institutions nationales, ainsi que leur appui à la feuille de route et à l'initiative de paix soudanaise et l'aide humanitaire fournie au peuple soudanais. Il a notamment cité l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar, la Türkiye, le Koweït, Oman, l'Irak, le Japon, le Pakistan, la Russie, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, le Maroc et l'Algérie.

S'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, a appelé la communauté internationale à faire progresser les mécanismes judiciaires permettant de traduire les auteurs des violations en justice, notamment au regard des éléments et témoignages documentant les exactions commises au Darfour après la prise d'El-Fasher par la milice Al-Dagalo.

Il a estimé que l'établissement des responsabilités constitue un moyen essentiel de mettre fin aux violations commises par la milice au Darfour, au Kordofan et au Nil-Bleu. Il a également déploré l'absence de condamnation et de désignation explicite de leurs soutiens par le Conseil de sécurité, estimant que cette situation avait contribué à masquer ces exactions.

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Le ministre a souligné que les forces armées soudanaises respectaient, dans le cadre de la guerre, les principes de protection des civils et les obligations du droit international humanitaire, notamment la distinction entre civils et combattants, la protection des infrastructures civiles et l'accès des populations et des convois humanitaires.

Il a par ailleurs appelé à exercer des pressions sur les soutiens régionaux de la milice et certains pays voisins, accusés de faciliter l'acheminement d'armes, de matériel et de ravitaillement vers celle-ci et de permettre des attaques à partir de leurs territoires.

Concernant les questions régionales, le ministre a réaffirmé la position du Soudan en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Il a également souligné l'importance de préserver la stabilité de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb et du Golfe, appelant au respect du droit international, de la Charte des Nations unies et de la souveraineté des États, ainsi qu'à la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.