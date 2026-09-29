Sénégal: Le modèle SimTaxSen identifie quatre scenarios pour reformer la taxation du tabac d'ici 2036

Dakar — Le modèle de simulation fiscale SimTaxSen a identifié quatre scénarios de réforme de la taxation du tabac au Sénégal, dont les effets projetés varient en matière de réduction de la consommation, de mobilisation des recettes publiques et de prévention des décès liés au tabagisme d'ici à 2036, a appris ce lundi l'APS de source officielle.

Ces scénarios de réforme, allant du maintien du système fiscal actuel à l'instauration d'une taxe spécifique, partagent le même objectif de porter progressivement la part des taxes dans le prix de vente au détail des cigarettes à 70 %, conformément à la cible recommandée par la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT), indique un document transmis à la presse lors d'un atelier organisé par le Forum civil, en partenariat avec Tax Justice Network Africa (TJNA) et le CRES, dans le cadre d'un projet de plaidoyer pour la taxation du tabac en Afrique.

Ces quatre scénarios de simulation de la réforme de la taxation du tabac ont porté sur le maintien du système fiscal actuel (SIM1), l'augmentation de l'accise ad valorem (SIM2), la combinaison d'une taxe ad valorem et d'une taxe spécifique (SIM3) et l'augmentation de la seule taxe spécifique (SIM4), précise le document.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces simulations mettent en évidence les conséquences différenciées des options fiscales sur la consommation de cigarettes, les recettes publiques et la mortalité liée au tabagisme.

Le scénario SIM2, qui prévoit de porter le taux ad valorem de 100 % à 288,96 % en 2036, projette les recettes fiscales les plus élevées, à 72,93 milliards de francs CFA, ainsi que la plus forte réduction de la prévalence du tabagisme, qui passerait de 4 % à 3,26 %.

Le système mixte SIM3 permettrait de mobiliser 56,64 milliards de francs CFA pour une prévalence du tabagisme de 3,66 %.

De son côté, le scénario SIM4, qui maintient l'ad valorem à 100 % en augmentant la seule taxe spécifique, projetterait des recettes de 59,74 milliards et une prévalence à 3,56 % en 2036.

Sur le plan sanitaire, SIM2 permettrait d'éviter 82 397 décès liés au tabagisme entre 2028 et 2036, contre 48 612 pour SIM4 et 38 157 pour SIM3, selon les projections du modèle.

Le scénario de statu quo, quant à lui, maintiendrait la part des taxes autour de 46,9 %, sans atteindre la cible de 70 %.

Ces scénarios évalués par le modèle de simulation fiscale SimTaxSen visent à porter la part des taxes dans le prix de vente au détail des cigarettes à 70 % d'ici à 2036, contre 46,92 % actuellement.