Sénégal: Le Premier ministre aura une réunion de travail avec les organisations syndicales, le 15 octobre

28 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, aura une réunion de travail avec les syndicats, le 15 octobre prochain, a-t-on appris, lundi à Dakar, du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"Le Premier ministre devrait recevoir les organisations d'employeurs et de travailleurs une fois par an. Il soutient qu'il n'est plus question pour lui d'attendre un an pour les recevoir", a dit M. Dianté lors d'un symposium du Conseil national du patronat.

D'après lui, Ahmadou Al Aminou Lo a fait part de son intention de rencontrer une fois par trimestre le comité de pilotage chargé des négociations entre les syndicats et le gouvernement.

Une réunion préparatoire de la rencontre du Premier ministre avec les dirigeants des organisations syndicales se tiendra dans les prochains jours, selon Mamadou Lamine Dianté.

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