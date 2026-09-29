Sénégal: Alphabétisation - Une fédération nationale créée pour unir les acteurs du sous-secteur

Kaolack — La Fédération nationale des acteurs de l'alphabétisation du Sénégal (FEENAS) a été portée sur les fonts baptismaux lundi à Kaolack (centre), à l'issue d'une assemblée générale constitutive ayant réuni des représentants du sous-secteur venus de plusieurs régions du pays.

Cette nouvelle organisation, selon ses responsables, entend fédérer les acteurs intervenant dans le domaine de l'alphabétisation et accompagner les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre des orientations politiques de ce sous-secteur de l'éducation.

"L'alphabétisation est transversale. Nous devons tous nous mettre à l'oeuvre pour que ce sous-secteur aille de l'avant", a déclaré le président élu de la FEENAS, Aliou Ndiaye à l'issue de la rencontre tenue à l'Inspection d'académie de Kaolack.

Selon lui, la feuille de route de la nouvelle fédération sera notamment axée sur la mobilisation des compétences et la concertation entre les différents acteurs de ce sous-secteur de l'éducation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la formation des acteurs de l'alphabétisation, précisément les facilitateurs et les superviseurs maîtrisant les langues nationales.

Selon Aliou Ndiaye, ces personnes ressources peuvent contribuer davantage au développement de l'alphabétisation, dans un contexte marqué par une prise en compte accrue des langues nationales dans le système éducatif.

Le président de la FEENAS a, par ailleurs, appelé l'État à renforcer son accompagnement du sous-secteur, notamment en augmentant les ressources financières qui lui sont consacrées.

"Le sous-secteur souffre d'un déficit de financement. L'appel que nous lançons à l'État, c'est de mieux s'investir et d'augmenter la subvention qu'il lui allouée", a-t-il plaidé.