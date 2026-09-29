Afrique: Dakar réaffirme son engagement à soutenir les missions du Parlement panafricain

Dakar — L'Assemblée nationale sénégalaise et le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ont réaffirmé lundi leur engagement à accompagner le Parlement panafricain à accélérer la ratification des instruments juridiques de l'Union africaine (UA).

Une délégation du Parlement panafricain conduite par Lazare Yao, le président de son groupe régional de l'Afrique de l'Ouest, a entamé lundi une série de rencontres avec des parlementaires sénégalais et des acteurs de l'exécutif dans le cadre d'un plaidoyer en faveur de l'accélération de la ratification des instruments juridiques de l'UA.

Les membres de la délégation ont tenu une séance de travail au siège du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Une réunion à la quelle ont pris part le ministre Cheikh Niang et des membres de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a appris l'APS de source officielle.

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Les discussions, portant sur les missions du Parlement panafricain et leur importance dans la consolidation de l'intégration africaine, ainsi que sur le rôle joué par le Sénégal au sein de cette institution parlementaire panafricaine, ont débouché sur la réaffirmation par Cheikh Niang de l'engagement du Sénégal aux côtés du Parlement panafricain, indique la source.

Elle signale que les échanges ont également été axés sur l'état d'avancement du processus de ratification des instruments juridiques adoptés dans le cadre du Parlement panafricain.

"Une convergence de vue s'est étalée sur l'importance de la finalisation de ce processus par l'ensemble des États concernés, afin de favoriser leur mise en oeuvre effective, harmonisée et diligente", rapporte la même source.

La délégation des parlementaires africains a démarré sa mission le même jour au Sénégal par une réunion organisée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Les membres de cette délégation ont, à l'issue de cette rencontre, reçu l'assurance de l'engagement de l'institution parlementaire sénégalaise à accompagner le Parlement panafricain dans ses efforts de ratification et de mise en oeuvre des instruments juridiques de l'Union africaine en vue d'une meilleure intégration continentale.

Le secrétaire général adjoint du Parlement panafricain, Saloly Fadel Touré, a, lors de cette séance de travail, "salué une initiative qui illustre la vitalité de la coopération parlementaire africaine et a réaffirmé la disponibilité de l'Assemblée nationale à accompagner les efforts en faveur de l'intégration continentale", a indiqué l'Assemblée nationale sénégalaise dans une note transmise à l'APS.

Lazare Yao Yao, le chef de la délégation, a pour sa part, souligné la nécessité de renforcer le partenariat entre le Parlement panafricain et les parlements nationaux afin d'accélérer la ratification et l'application effective de ces instruments.

Le député Massamba Dieng a, au nom de la délégation sénégalaise, insisté sur le rôle des parlementaires dans la traduction des engagements continentaux en effets concrets pour les populations.

La mission parlementaire qui se poursuit jusqu'à jeudi comprend plusieurs rencontres avec les autorités parlementaires, les commissions, les groupes parlementaires et les institutions nationales concernées, autour des enjeux d'intégration africaine, de gouvernance démocratique et de mise en oeuvre des priorités de l'Union africaine.