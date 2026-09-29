Sénégal: Kounkané - Deux individus interpellés pour contrebande d'une tonne d'engrais vers la Guinée

28 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le commissariat spécial de Kounkané, dans la région de Kolda (sud) a annoncé avoir saisi une tonne d'engrais subventionnée sur deux individus qui tentaient de la faire passer en contrebande vers la Guinée, a-t-on appris de la Police nationale.

"Dans le cadre des opérations de sécurisation et de contrôle des frontières, les éléments du Commissariat spécial de Kounkané, déployés au poste avancé de Kalifourou (frontalier avec la Guinée), ont procédé à la saisie d'une quantité d'une tonne d'engrais 'Urée 46% N Perlée', en provenance du village de Wadiyatoulaye (Sénégal) à destination de Wassi (République de Guinée)", déclare-t-elle notamment dans un communiqué rendu public lundi soir.

D'après le texte, le produit saisi est constitué de 20 sacs de 50 kg chacun, transporté à bord d'un tricycle conduit par le ressortissant d'un pays frontalier.

Interrogés sur la provenance de la marchandise, les propriétaires ont affirmé avoir acheté "ce type d'engrais, souvent octroyé aux paysans du département de Vélingara par la SODEFITEX, aurait été acheté à 13 000 francs CFA l'unité sur le marché noir à Linkéring, auprès de deux individus dont ils disent ignorer l'identité", rapporte la même source.

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Elle ajoute que la marchandise saisie ainsi que le tricycle ayant servi à son transport ont été mis à la disposition du Service départemental du Commerce de Vélingara.

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