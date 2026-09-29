Ile Maurice: Le groupe est prêt

À quelques jours de l'Island Padel Cup, prévue du 1er au 4 octobre à La Réunion, Team Mauritius arrive au bout de sa préparation. Jeudi au Caña Club, la sélection était réunie au complet pour son «Competition Block» et la remise officielle de ses équipements. Après plusieurs semaines consacrées aux associations, à la communication et aux situations sous pression, le constat est désormais clair : les individualités ont laissé place à une véritable équipe.

Ils sont désormais tous là. Même maillot, mêmes couleurs et un objectif commun. Jeudi au Caña Club, la traditionnelle photo d'équipe avait forcément une saveur particulière. Pour la première fois, l'ensemble de la sélection mauricienne posait avec ses nouveaux équipements, à une semaine du grand rendez-vous réunionnais.

Un moment symbolique au terme d'une préparation pensée par étapes. Le 6 septembre, Adam Auckland avait lancé son programme avec «Assess». Il fallait alors observer, évaluer, tester les associations et poser les premières bases.

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Une semaine plus tard, « Build » avait fait évoluer le travail vers la construction des paires. Communication, complémentarité et confiance étaient devenues les maîtres mots, avec notamment ces exercices où l'absence de communication entre partenaires entraînait automatiquement la perte du point.

Jeudi, le «Competition Block» devait rapprocher encore un peu plus les joueurs des conditions qu'ils retrouveront à La Réunion : simulations de matches, intensité et situations sous pression.

Un groupe qui vit

Mais la progression ne se mesure pas uniquement au contenu des séances. Elle se voit aussi dans l'attitude du groupe.

Hommes et femmes ne forment plus simplement un groupe de quatorze sélectionnés. Au fil des rassemblements, une véritable identité commune s'est installée. Les échanges sont plus naturels, les encouragements plus spontanés et cette équipe semble surtout prendre plaisir à être ensemble.

C'était précisément l'un des objectifs d'Auckland depuis le début de la préparation. Construire les meilleures associations possibles, certes, mais aussi créer suffisamment de confiance pour que chacun puisse compter sur son partenaire lorsque la pression montera. Le technicien l'avait d'ailleurs rappelé dès le début du travail : «Deux joueurs très talentueux ne forment pas nécessairement la meilleure association.»

Quelques semaines plus tard, le message semble avoir dépassé le simple cadre des paires. Auckland avait fixé une ligne de conduite claire : «Quoi qu'il arrive sur le terrain, je veux que nous restions unis.»

Jeudi au Caña Club, cette volonté était justement perceptible dans l'attitude du groupe. La remise officielle des équipements est venue matérialiser cette évolution. Le maillot n'est évidemment qu'un symbole, mais à quelques jours du départ, il rappelle surtout ce qui attend désormais ces quatorze joueurs : représenter Maurice.

Derniers réglages dimanche

Il reste une dernière étape. Ce dimanche 27 septembre, Team Mauritius se retrouvera une ultime fois avant le départ. Plus question désormais de repartir de zéro ou de multiplier les expérimentations. Ce dernier rassemblement doit permettre d'apporter les ultimes réglages avant le passage à la compétition.

Le calendrier laissera ensuite peu de temps aux Mauriciens pour entrer dans leur tournoi. L'Island Padel Cup débutera le jeudi 1eᣴ octobre avec le duel La Réunion-Madagascar, chez les hommes comme chez les femmes. Maurice pourra donc observer ses deux adversaires avant d'effectuer son entrée en lice le vendredi 2 octobre face à Madagascar. Le lendemain, place au rendez-vous très attendu contre La Réunion, devant son public. À l'issue de ces confrontations, les deux meilleures nations se retrouveront dimanche 4 octobre en finale.

Place maintenant à la compétition

À Champ-Fleuri, les repères construits ces dernières semaines seront soumis à leur véritable test. Les associations ont été éprouvées, la communication travaillée et les automatismes affinés. Mais lorsque les premiers points compteront vraiment, il faudra retrouver tout cela sous la pression, gérer les temps faibles et rester soudés lorsque les matches se resserreront.

Car c'est désormais là que se situe l'enjeu. Team Mauritius ne part plus à La Réunion comme un simple rassemblement de joueurs et de joueuses sélectionnés individuellement. Au fil des séances, des matches et des exercices sous pression, le groupe a appris à fonctionner ensemble. Une identité s'est dessinée, des complémentarités sont apparues et l'esprit d'équipe recherché depuis le début de la préparation a pris forme.

Le travail est fait. Ou presque. Il reste encore le dernier rassemblement de ce dimanche, quelques réglages, puis viendra le moment de basculer vers la compétition.

Une sélection était née sur le papier. Une équipe s'est construite sur les courts. À Champ-Fleuri, il lui restera désormais à écrire son histoire, raquette en main.