Ile Maurice: Le bénéfice avant impôts progresse de 20,3 % à Rs 27,6 milliards

Le Groupe MCB a bouclé l'exercice financier au 30 juin 2026 sur une solide performance. Son résultat avant impôts a progressé de 20,3 % pour atteindre Rs 27,6 milliards. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'établit, lui, à Rs 20,1 milliards, en hausse de 11,3 % sur un an.

Cette progression du bénéfice net s'explique notamment par l'entrée en vigueur de nouvelles mesures fiscales au début de l'exercice, qui ont entraîné une hausse du taux effectif d'imposition. Le Groupe MCB souligne également l'amélioration de la qualité de son portefeuille de crédit, avec une baisse du taux de créances douteuses et du coût du risque.

Pour le Groupe MCB, l'environnement économique international demeure incertain. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent de peser sur la confiance, les échanges commerciaux et les investissements. La hausse des prix des matières premières et des coûts de transport entretient par ailleurs les pressions inflationnistes et contribue au maintien de conditions monétaires relativement restrictives.

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En Afrique subsaharienne, la croissance devrait rester résiliente, mais les perspectives demeurent exposées à un environnement extérieur plus difficile et à des coûts de financement élevés. Sur les marchés domestiques, le Groupe MCB anticipe des conditions économiques contrastées. Le ralentissement des arrivées touristiques et la hausse de l'inflation pourraient peser sur l'activité, même si l'économie mauricienne devrait, selon lui, conserver une certaine résilience.

Dans ce contexte, MCB entend poursuivre sa stratégie en s'appuyant sur la solidité de ses activités, tout en maintenant une gestion prudente des risques et du capital. Le Groupe MCB rappelle également son poids dans l'économie mauricienne. Avec une contribution fiscale de Rs 6,8 milliards, il se présente comme le premier contributeur privé aux recettes fiscales de l'État.

MCB indique par ailleurs que 70 % de ses fournisseurs sont basés à Maurice, dans le cadre de sa politique visant à privilégier une chaîne d'approvisionnement responsable et locale. «Avec des bénéfices nets de Rs 20,1 milliards, le Groupe MCB démontre sa résilience, sa solidité ainsi que sa capacité à saisir les opportunités dans un environnement en constante évolution», souligne Jean Michel Ng Tseung, Chief Executive du Groupe MCB. Il ajoute que le Groupe MCB entend poursuivre l'exécution de sa stratégie en renforçant sa présence sur ses marchés clés et en accélérant ses investissements dans la technologie, la transition énergétique, l'intégration régionale et le développement durable.