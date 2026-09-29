Ile Maurice: Un chauffeur de camion de 70 ans perd la vie dans une collision avec un autobus

Tôt lundi matin , 28 septembre, à Laventure, la collision entre un autobus et un camion a coûté la vie à Bhye Munsoor Ramzan, 70 ans, un habitant de MontIda. Treize personnes à bord de l'autobus ont été blessées.

L'accident s'est produit vers 6 h 40 sur la Royal Road, à Laventure, à proximité du terrain de football. Selon les premières informations recueillies par la police, l'autobus circulait en direction de Rivière-du-Rempart lorsqu'il a percuté le camion.

Sous la violence de l'impact, l'autobus a terminé sa course sur le côté gauche de la route, dans la direction de Rivière-du-Rempart, tandis que le camion s'est immobilisé de l'autre côté, face à Laventure. Les deux véhicules ont été sérieusement endommagés.

Bhye Munsoor Ramzan, qui conduisait le camion, a été extrait de l'habitacle par les sapeurs-pompiers. Le personnel du SAMU présent sur les lieux n'a toutefois pu que constater son décès. Sa dépouille a été confiée à la morgue.

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Les blessés à bord de l'autobus, chauffeur et receveur inclus, ont été pris en charge par des volontaires et le personnel paramédical avant d'être conduits à l'hôpital. Six d'entre eux, dont une élève de la MITD qui devait prendre part à des examens, ont été admis à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ). Un étudiant de l'université a, pour sa part, été transféré à l'hôpital Dr Bruno Cheong.

Parmi les blessés, une jeune habitante de Plaine-des-Roches, âgée de 22 ans. Selon sa mère, la jeune femme a été blessée au front et à la tête et présente également des égratignures sur le corps, mais son état est stable. Lorsque ses parents ont appris qu'elle faisait partie des passagers blessés, ils se sont immédiatement rendus sur place. Ils ont alors conduit leur fille ainsi que d'autres blessés à l'hôpital SAJ.

Les premières constatations policières font également ressortir que la chaussée était mouillée au moment de l'accident et qu'il n'y avait pas de travaux en cours sur cette portion de route. Aucun témoin indépendant de la collision n'avait été identifié lors des premières constatations. Des relevés et des mesures ont été effectués sur les lieux afin de permettre aux enquêteurs de déterminer les circonstances exactes du drame. Les véhicules impliqués ainsi que les différentes obstructions ont depuis été retirés de la chaussée.

À Mont-Ida, au domicile de Bhye Munsoor Ramzan, le temps semble s'être arrêté depuis l'annonce de sa disparition brutale. Ceux qui le côtoyaient quotidiennement décrivent un homme qui, malgré son âge avancé, tenait à rester actif. Ses funérailles ont eu lieu lundi, quelques heures après l'accident.