Ile Maurice: L'essence à Rs 77,70 et le diesel à Rs 78,35

Les automobilistes devront débourser davantage à la pompe à partir d'aujourd'hui. Le Petroleum Pricing Committee (PPC), qui s'est réuni hier, a recommandé une hausse de 10 % des prix de l'essence et du diesel. Le litre d'essence passe ainsi de Rs 70,65 à Rs 77,70, tandis que celui du diesel grimpe de Rs 71,25 à Rs 78,35. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur depuis minuit.

Cette révision intervient dans un contexte de hausse des cours internationaux des produits pétroliers et de déficit du Price Stabilisation Account (PSA), estimé à Rs 3,63 milliards au 28 septembre.

Cela aurait entraîné une hausse de 18,20 %. Pour le diesel, le prix de référence s'élève à USD 165,68 le baril, correspondant à une augmentation de 18,06 %. Toutefois, conformément à la réglementation, la hausse appliquée a été plafonnée à 10 % pour les deux carburants.

Le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, a, pour sa part, rappelé que le gouvernement avait retiré, le 13 décembre 2024, Rs 2 par litre des droits d'accise sur l'essence. Il a également évoqué les différentes simulations effectuées par le gouvernement, notamment en raison de l'effet domino qu'une hausse des prix des carburants peut avoir sur d'autres produits bénéficiant de subventions de l'État.

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Le ministre a par ailleurs assuré que Maurice dispose d'un approvisionnement sécurisé en carburants, notamment grâce au contrat signé avec l'Inde.