Congo-Kinshasa: Plusieurs actes de banditisme nocturne signalés dans la commune de Bagira à Bukavu

La société civile de Cikera-Kasha, dans la commune de Bagira à Bukavu (Sud-Kivu), alerte sur la dégradation de la situation sécuritaire dans ce quartier. Elle dénonce des cas de tracasseries et de banditisme nocturnes visant des habitants.

Le dernier incident signalé remonte à la soirée du samedi 26 septembre. Selon la société civile, des individus vêtus de tenues militaires ont intercepté des habitants qui regagnaient leur domicile et leur ont pris leurs téléphones portables.

Le président de la société civile locale, Héritier Mizinzi, affirme que plusieurs familles de Tukirakacha seraient désormais difficiles à joindre après la perte de leurs téléphones.

« Plusieurs familles de Tukirakacha sont injoignables. Elles ont perdu les seuls moyens de communication », explique-t-il.

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Face à cette situation, la société civile appelle les habitants à la vigilance, particulièrement pendant la nuit. Elle leur recommande notamment d'éviter de se déplacer seuls avec leur téléphone portable apparent.

La société civile demande davantage de patrouilles

La société civile demande également aux autorités chargées de la sécurité de renforcer les patrouilles nocturnes dans les différentes avenues du quartier.

Elle souhaite notamment la présence accrue de patrouilles mixtes afin de prévenir de nouveaux incidents et de renforcer la sécurité des habitants.

Cette alerte intervient alors que plusieurs quartiers de Bukavu, dont ceux de la commune de Bagira, ont récemment été confrontés à des problèmes de sécurité et à d'autres incidents affectant les populations, rapporte cette structure citoyenne.