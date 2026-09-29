Congo-Kinshasa: Les autorités lacustres renforcent les mesures de sécurité sur le lac Albert après un chavirement

29 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le commissaire lacustre du lac Albert, Pierre Mari Udar-Ulama, a lancé un appel au respect strict des normes de navigation en cette période de fortes pluies caractérisée par de fréquents orages. Cette déclaration a été faite lundi à Kasenyi, dans la province de l'Ituri, une semaine après le chavirement d'un bac au port occasionnel de la localité.

Selon l'autorité lacustre, l'accident concernait une embarcation en provenance de Toroko, en Ouganda. Le bac transportait quatre véhicules destinés à l'importation ainsi qu'un camion transportant plus de vingt tonnes de marchandises. Cet incident relance les préoccupations liées à la sécurité de la navigation sur le lac Albert, particulièrement pendant la saison des pluies où les conditions météorologiques peuvent se détériorer rapidement.

Face à cette situation, Pierre Mari Udar-Ulama insiste sur l'application rigoureuse des règles de sécurité maritime. Il déconseille formellement la navigation nocturne, jugée particulièrement risquée en raison de la faible visibilité et des intempéries fréquentes observées sur le lac.

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Le commissaire lacustre rappelle également que le port du gilet de sauvetage doit être obligatoire pour tous les passagers, navigateurs et membres d'équipage. Selon lui, cette mesure demeure l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les pertes en vies humaines en cas d'accident sur les eaux.

Par ailleurs, l'autorité plaide pour le renforcement des dispositifs de prévention. Elle appelle le gouvernement à installer une station météorologique à Kasenyi afin de faciliter la surveillance des conditions atmosphériques sur le lac Albert. Un tel équipement permettrait de fournir des informations en temps réel sur l'évolution du temps et d'alerter rapidement les usagers en cas de risques liés aux vents violents ou aux orages.

Cet appel intervient alors que le transport lacustre demeure un maillon essentiel des échanges commerciaux entre les communautés riveraines de la République démocratique du Congo et celles de l'Ouganda.

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