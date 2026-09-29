Ile Maurice: Le chiffre d'affaires grimpe, le bénéfice chute

Le chiffre d'affaires consolidé de Phoenix Beverages Limited (PBL) a progressé de 26 % pour atteindre Rs 16,89 milliards au 30 juin, contre Rs 13,4 milliards lors de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique notamment par l'intégration de Seychelles Breweries Ltd (SBL), acquise le 1er juillet 2025, qui a contribué à hauteur de Rs 2,24 milliards au chiffre d'affaires du groupe sur l'exercice.

À Maurice, l'activité est également restée soutenue. Le chiffre d'affaires de la compagnie s'est établi à Rs 12,83 milliards, en hausse de 11,6 %, malgré un léger recul de 0,29 % des volumes de ventes sur le marché domestique.

Cette progression de l'activité n'a toutefois pas permis au groupe d'améliorer sa rentabilité. Le bénéfice net consolidé est passé de Rs 804 millions à Rs 417 millions sur un an. Au niveau de la compagnie, le profit net a également reculé, passant de Rs 736 millions à Rs 609 millions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse des bénéfices. Le financement de l'acquisition de SBL a entraîné une hausse des coûts financiers, à laquelle se sont ajoutées des pertes de change. À La Réunion, les activités ont par ailleurs été affectées par des perturbations de production. Celles-ci ont réduit les volumes vendus et alourdi les coûts, entraînant une perte opérationnelle de 2,9 millions d'euros.

Le groupe a également comptabilisé Rs 359 millions de dépréciations d'actifs. Une part importante de cette charge concerne le goodwill lié à la filiale seychelloise ainsi que les participations détenues dans une coentreprise au Kenya.

Malgré ces difficultés, PBL poursuit ses investissements à La Réunion. Quelque 25 millions d'euros sont engagés dans la construction de nouvelles infrastructures et l'installation d'une ligne d'embouteillage destinée aux activités de Coca-Cola. Le lancement des opérations d'embouteillage et de distribution est prévu en octobre.