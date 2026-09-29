Ile Maurice: Un syndicaliste reçoit insultes et menaces pour sa volonté de retrouver la Bangladaise

Une publication sur Facebook appelant à retrouver Monowara Begum, une ressortissante bangladaise portée disparue depuis avril, a valu au syndicaliste Fayzal Ally Beegun des appels qu'il qualifie de menaçants. Il a fait un dépôt de plainte à la police.

En demandant sur les réseaux sociaux où se trouvait Monowara Begum, une Bangladaise disparue depuis plusieurs mois, le syndicaliste Fayzal Ally Beegun ne s'attendait pas à devenir lui-même la cible d'intimidations.

Peu après sa publication, il dit avoir reçu plusieurs appels téléphoniques d'insultes et de menaces. Estimant que sa sécurité était compromise, il s'est rendu dans une station de police pour consigner une déposition. «Après avoir reçu cet appel menaçant ponctué de jurons, la personne m'a rappelé alors que je faisais ma déposition à la police. On m'a menacé uniquement pour que j'arrête de parler de l'histoire de Monowara Begum», affirme-t-il.

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À ce stade, aucune information officielle n'a été communiquée sur l'identité de l'auteur des appels ni sur l'avancement de l'enquête. Monowara Begum travaillait comme employée de maison dans une résidence privée à Beau-Bassin lorsqu'elle aurait quitté son lieu de travail sans prévenir, selon les informations avancées par le syndicaliste. Les circonstances de sa disparition demeurent inconnues.

L'affaire a pris une nouvelle dimension lorsque des responsables liés au Haut-Commissariat du Bangladesh à Maurice ont diffusé un avis de recherche sur les réseaux sociaux, accompagné d'une récompense pour toute information permettant de retrouver la jeune femme.

Pour Fayzal Ally Beegun, cette mobilisation soulève des interrogations. «Sa photo a été largement diffusée. Pourtant, il y a de nombreux travailleurs bangladais signalés disparus à Maurice et l'on ne voit pas toujours le même niveau de recherche», soutient-il.

«Continuer les recherches»

Le syndicaliste rappelle avoir déjà été victime d'intimidations par le passé en raison de ses prises de position syndicales: «On me reprochait de ternir l'image de Maurice à l'étranger lorsque je défendais les droits des travailleurs migrants.»

Certains avancent l'hypothèse que Monowara Begum aurait pu quitter le territoire, mais Fayzal Ally Beegun estime que «tant que le commissaire de police ne dira pas qu'elle a quitté le pays, nous devons continuer à la rechercher.»

Il lance également un appel aux autorités, estimant que cette disparition mérite toute l'attention des services compétents, tant pour la protection des travailleurs migrants que pour la crédibilité du pays.