Cameroun: Cinq officiers passent au grade de général au pays

La cour d'honneur de la Brigade du Quartier Général a connu une importante activité militaire vendredi 25 septembre 2026. Sous une pluie particulièrement intense, Yaoundé a accueilli une cérémonie consacrée à la remise des attributs à cinq officiers nouvellement élevés au grade de Général de Brigade. L'événement a également été marqué par l'entrée en fonction de deux responsables au sein de la chaîne de commandement.

Présidée par le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, la cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de représentants diplomatiques, d'officiers généraux, de personnels militaires et de nombreux membres des familles des promus.

Les nouveaux généraux sont Raymond Jean Charles Beko'o Abondo, Wilson Épie Ngome, Oumar Nchankou Mbouombouo Njindam, Elie Romance Mezui Zo'o et Mesmin Magloire Aristide Eloundou. Leur élévation au grade de Général de Brigade intervient à la suite des décisions prises par le chef de l'État, chef des forces armées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette cérémonie a aussi permis de formaliser deux changements à la tête de structures militaires. Le Général de Brigade Donatien Melingui Nouma a été installé comme Commandant de la Première Région Militaire Interarmées (RMIA 1). Il prend ainsi la direction d'une région militaire couvrant notamment le Centre, le Sud et l'Est du pays.

Le Colonel Yves Edgard Ekoman Ekoman a, pour sa part, été installé comme Commandant de la Brigade du Quartier Général. Ces prises de fonction interviennent dans le cadre de la réorganisation de certaines responsabilités au sein des Forces de défense.

Pendant la cérémonie, les attributs correspondant à leur nouveau grade ont été remis aux cinq officiers. La séquence protocolaire a été suivie avec attention par leurs frères d'armes et leurs proches, venus nombreux malgré les conditions météorologiques difficiles.

Dans son intervention, Joseph Beti Assomo a rappelé aux nouveaux promus que l'élévation au généralat s'accompagne d'exigences supplémentaires en matière de commandement, de discipline et de responsabilité. Les intéressés sont désormais appelés à exercer leurs fonctions dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires importants.

La pluie n'a finalement pas interrompu le cérémonial. Les différentes séquences militaires ont été maintenues, jusqu'à la parade qui a clôturé l'événement. Une prestation de la Musique principale des Armées et la traditionnelle photographie de famille sont venues mettre un terme à cette cérémonie.

Au-delà des étoiles nouvellement arborées, cette journée aura surtout marqué la prise de nouvelles responsabilités par plusieurs cadres appelés à poursuivre leur mission au sein de l'appareil de défense camerounais.