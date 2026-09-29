Tunisie: Affaire d'une adolescente de 16 ans - Le ministère de la Famille appelle à ne pas diffuser ses photos

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées suit "avec une grande attention" l'évolution de l'état de santé d'une adolescente âgée de 16 ans, victime présumée d'une agression sexuelle, alors que les autorités judiciaires et les services de sécurité poursuivent leurs investigations dans cette affaire.

Dans un communiqué publié mardi 29 septembre 2026, le ministère indique avoir chargé, dès réception du signalement concernant cette affaire, la délégation régionale aux Affaires de la femme et de la famille ainsi que le bureau du délégué à la protection de l'enfance territorialement compétent d'assurer un suivi rapproché de la situation de la victime.

Cette prise en charge comprend notamment le contact avec la famille de l'adolescente ainsi que la mise en place de l'accompagnement et du soutien nécessaires.

Le ministère affirme également accorder "toute l'attention" à la victime et à sa famille, en assurant une prise en charge psychologique et sociale immédiate, dans le respect du cadre légal et en coordination avec les différents partenaires ainsi qu'avec les autorités judiciaires et sécuritaires chargées du dossier.

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Appel à ne pas diffuser les photos de la victime

Le ministère salue, par ailleurs, la mobilisation des Tunisiens contre la violence et le rejet de toutes ses formes, ainsi que leur engagement collectif dans la lutte contre le phénomène des stupéfiants et la prévention de leurs risques sur l'enfant, la famille et la société. Il appelle toutefois les utilisateurs des réseaux sociaux à s'abstenir de publier ou de partager les photos de l'adolescente victime.

Le ministère souligne que la diffusion de ces images constitue une violation flagrante des droits de l'enfant et une atteinte manifeste aux dispositions de la loi.