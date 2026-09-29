Cote d'Ivoire: Convocation acte 3 - Kajeem et Didier Awadi en attraction

Le rendez-vous est pris. Le samedi 10 octobre 2026 à 20h30, Kajeem retrouve son public au Palais de la Culture d'Abidjan pour "Convocation Acte 3", avec comme invité exceptionnel, Didier Awadi, figure majeure du hip-hop africain.

Après le succès des deux précédentes éditions, l'artiste ivoirien revient avec un concept qui se veut plus qu'un simple concert. Mais une rencontre autour de la musique. Un rendez-vous qui fédère les mélomanes, les artistes et les citoyens autour des valeurs de solidarité, de paix, de justice et de responsabilité.

Selon Kajeem, "Convocation Acte 3" entend prolonger cette dynamique en offrant un cadre de retrouvailles, de consommation de musique, de réflexion et de célébration.

En 2025, lors de l'Acte 2, déjà au Palais de la Culture, l'artiste avait livré plus de 25 titres sur plusieurs heures, entouré d'invités de différentes générations. Cette troisième édition s'inscrit dans cette continuité.

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Le temps fort de cette édition sera la présence de Didier Awadi, pionnier du hip-hop sénégalais, fondateur de Positive Black Soul. La rencontre entre Kajeem et Awadi, c'est le dialogue de deux cultures musicales soeurs, à savoir le reggae et le hip-hop. Une collaboration qui donne à l'événement une dimension résolument panafricaine.

Artiste majeur du reggae ivoirien, Kajeem s'est construit une identité fondée sur le reggae, la poésie et l'engagement social. Il revendique une musique qui ne se limite pas au divertissement et qui interroge la société, la jeunesse et la responsabilité collective.

Le spectacle fera la part belle à son répertoire en live. Pour ce show, l'artiste entend réunir plusieurs générations de mélomanes.

Aussi bien les admirateurs de longue date qui retrouveront ses classiques que la nouvelle génération qui découvrira l'artiste en grand format, et les amateurs de hip-hop se retrouveront dans l'univers d'Awadi.