Tunisie: L'Université de Monastir décroche la certification ISO 9001 de management de la qualité

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Université de Monastir a reçu, ce lundi, le certificat du système de management de la qualité ISO 9001.

Une cérémonie officielle a été organisée à cette occasion, au cours de laquelle le président de l'Université de Monastir, l'universitaire Kamel Cherada, a officiellement reçu ce certificat des mains du représentant de la société d'audit.

Cette certification constitue la norme internationale en matière de système de management de la qualité, contribuant à la mise en place d'un cadre organisationnel visant à améliorer durablement la qualité des produits ou des services. Ce système garantit également le renforcement de la satisfaction des clients, l'optimisation des performances, la réduction des erreurs et, par conséquent, l'atteinte de l'excellence et du succès institutionnel.

« Ce certificat représente une nouvelle étape pour l'Université de Monastir dans son parcours d'amélioration continue et de renforcement de la qualité de ses services », indique un communiqué publié par l'université ce lundi soir. « Il vient couronner les efforts consentis par l'ensemble des équipes de travail de l'université et témoigne de son engagement envers la qualité, de l'efficacité de sa gestion ainsi que de l'amélioration continue de ses activités », ajoute le texte.

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Cette reconnaissance reflète également la volonté de l'Université de Monastir d'élever la qualité de ses prestations, d'accroître la valeur ajoutée du parcours de ses étudiants et de consolider ses relations avec ses partenaires institutionnels.

À cette occasion, le président de l'université a salué les efforts fournis par l'ensemble des enseignants-chercheurs, des cadres administratifs, des techniciens et des agents pour leur engagement dans la réussite de cette initiative, estimant que cette certification constitue la consécration d'un engagement collectif au service de la qualité et de l'excellence au sein de l'Université de Monastir.

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