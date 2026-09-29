Tunisie: Tabarka - Saisie de 11 kg de cannabis et arrestation de deux étrangers

Les services de la douane et de la police des frontières au poste frontalier de Melloula, relevant de la délégation de Tabarka dans le gouvernorat de Jendouba, ont saisi environ 11 kg de cannabis, sous forme de 100 plaquettes, dissimulés à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger.

L'opération est intervenue après que les agents ont suspecté le véhicule alors qu'il s'apprêtait à franchir le poste-frontière.

Une fouille minutieuse, effectuée en coordination entre les unités sécuritaires et douanières, avec l'appui d'une brigade cynophile spécialisée, a permis de découvrir la quantité de cannabis dissimulée à l'intérieur du véhicule.

Après consultation du ministère public près le Tribunal de première instance de Jendouba, celui-ci a ordonné la mise en retenue des deux ressortissants étrangers qui se trouvaient à bord du véhicule, ainsi que la saisie de celui-ci.

Les deux suspects ont été remis à la brigade sécuritaire chargée de l'affaire afin de poursuivre les recherches et les investigations conformément aux procédures légales.